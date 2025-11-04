El caos de la madrugada

Minutos después de la medianoche, el silencio del barrio Almafuerte II se rompió con un estruendo que hizo salir a más de un vecino. Un Peugeot 207 terminó dado vuelta sobre calle Lago Viedma, tras perder el control e impactar de lleno contra un poste de alumbrado público.

El vehículo quedó prácticamente destruido: el capot, el radiador y el tren delantero quedaron totalmente destruidos, mientras el parabrisas y la luneta terminaron hechos añicos sobre el asfalto.

Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad, aunque el susto fue mayúsculo. Según información de la Policía, el hecho fue cerca de las 4 de la madrugada, protagonizado por una mujer de 40 años que tuvo que se trasladada al hospital por las lesiones que le provocó el vuelco.

“Estacionó” de la peor manera

Según pudo confirmar el móvil de AM550, el conductor habría perdido el control y volcó de manera violenta, llevándose por delante dos postes de luz. Uno de ellos quedó partido en dos, sostenido apenas por los cables de tensión, una imagen que muestra la magnitud del impacto.

La escena dejó una postal digna de un manual de lo que no hay que hacer al volante: el auto destrozado, los restos de plástico desparramados y una frase que se escuchó de Pancho Casado: “le tienen que sacar el carnet, no sabe estacionar”, bromeó mientras informaba sobre el hecho desde el móvil.

Tránsito reducido y tensión en el aire

La calzada quedó reducida a un solo carril, con tránsito en contramano hacia el centro de Neuquén, mientras personal policial trabajaba en la zona para evitar más riesgos.

El área permanece vallada con conos, y un poste aún se mantiene de pie gracias a los cables, que soportan la tensión del golpe.

Una postal que se repite

Los vecinos del barrio no se sorprendieron del todo: la esquina de Lago Viedma y El Bailesito ya fue escenario de varios siniestros similares. Una curva cerrada, velocidad alta y distracción al volante parecen combinarse en una mezcla peligrosa que, una vez más, dejó consecuencias.

Esta vez no hubo víctimas, pero el Peugeot destrozado es un recordatorio claro: en las calles de Neuquén, la imprudencia sigue cobrando factura.