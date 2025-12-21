El volante Aníbal Moreno pasó de ser una posibilidad poco probable a un alternativa cierta y real de cara al 2026. El deseo del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo de contar con el volante central que lo desvela desde hace largos años ya dejó de ser una utopía y cambió favorablemente de rumbo en el cierre del 2025, ante la falta de participación del jugador en Palmeiras y su deseo de emigrar al Millonario. El conjunto de Núñez envió una oferta cercana a los siete millones de dólares y está cerca de lo que pretende la dirigencia del equipo paulista.

Aunque no deja de ser una negociación sumamente compleja para las arcas del Millonario, motivo por el cual Stefano Di Carlo está teniendo un rol activo, hubo algunos guiños en los últimos días que reactivaron las tratativas por el ex futbolista de Racing.

Sin el lugar deseado, Moreno perdió continuidad, nivel y, a la postre, valor en el mercado. En tanto, Palmeiras, que en un principio pidió alrededor de 15 millones de dólares por su pase, ahora negocia por menos de la mitad; y el jugador, consciente de que necesita recobrar protagonismo para seguir en la recta ascendente de su carrera, tiene intenciones de salir y River lo seduce.

Desde Núñez lo saben y enviaron la primera propuesta por la totalidad de la ficha. Más allá de que aún no está cerrado, hay optimismo en el Millonario.

Este segundo ítem puede ser un factor clave que invita a soñar a Gallardo con sumar a Moreno a la reciente llegada de Fausto Vera y renovar un mediocampo resentido. El jugador ha hecho mucho por bajar las pretensiones del Palmeiras, que hasta hace días eran demasiado elevadas para lo que podía pagar River. Igualmente, recibiendo los siete millones de dólares que pondría el Millonario, el conjunto brasileño recuperaría lo que le pagó a Racing a principios del 2024.

No es ninguna sorpresa el nombre de Moreno otra vez en el radar de Núñez, justamente porque el Muñeco siempre tuvo el anhelo de sumarlo a sus filas e incluso pidió enérgicamente por él a fines de 2024.