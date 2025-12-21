El llamado de Boca Juniors ya tuvo la ansiada respuesta de Paulo Dyabla, para enero es imposible porque el jugador de 32 años pretende respetar el contrato con Roma, pero la puerta quedó abierta para mediados de 2026, cuando quedará en libertad de acción y Juan Román Riquelme se moverá para ofrecerle un contrato.

Es que su propia suegra, la actríz, modelo venezolana, Catherine Fulop, dio a entender que el pase era muy probable, aunque haya que esperar al menos seis meses.

"Oriana (Sabatini) es la que está hinchando las pelotas, que se quiere ir de Roma. Porque como se fue Lea (Paredes) y Cami (Camila Galante, su mujer), ellos eran así curruñitas, hacían pijamadas, estaban todo el día juntos. Si es, es para junio. Ahora no, ahora Oriana va a ser mamá en marzo y yo tengo pasaje para Roma en enero”, manifestó Fulop.

Aunque el sueño de contar con el campeón del mundo no se concretará en este mercado de pases, algo que Riquelme contemplaba ante la vigencia de su contrato en La Loba y las dificultades para sacarlo de Italia con antelación, la ilusión en Boca permanece intacta de tener a su refuerzo estrella en unos hipotéticos octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Qué pasó en ese contacto inicial? No le hicieron ninguna oferta formal a Dybala, simplemente se trató del inicio de una gestión que saben que no será nada fácil pero por la cual hay esperanza, similar a lo que ocurrió tiempo atrás con Paredes. Justamente, el 5 no llegó a Brandsen 805 en enero de 2025, sino a mitad de año.

Lo cierto es que le quedan seis meses de contrato en el club capitalino y los respetará. Tras confirmarse esta noticia, esta tarde, frente a Juventus, volvió a la titularidad luego de varios partidos relegado en la consideración de Gian Piero Gasperini.

Ahora bien, a partir del primero de enero Dybala ya puede empezar a negociar formalmente su propio destino. Por el momento, la renovación no está en carpeta y por eso en Boca confían en que lograrán convencerlo.