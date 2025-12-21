Juan Sebastián Verón es el personaje de fin de año en el fútbol argentino, conquistado su segundo título en una semana al frente de Estudiantes de La Plata y con el consenso popular general después de revelarse ante la AFA y expresarse con el pasillo de espaldas a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Por el acto de los futbolistas fue suspendido el directivo por seis meses, razón por la cual debió asistir a la final del Torneo Clausura ante Racing (Santiago del Estero) y Platense (San Nicolás) en modo simpatizante, desde la tribuna, donde fue muy bien recibido por el resto de los socios Pincha.

La visibilidad de la Bruja fue notable desde el fallo del Tribunal, y encima exitoso por las victorias de su equipo de manera consecutiva.

"Que el hincha disfrute y festeje mucho porque no es fácil ganar campeonatos", Juan Sebastián Verón a TyC Sports.

La Copa de Campeones es el quintó título de su cuenta personal como Presidente. El último trofeo se suma a la Copa Argentina 2023, Copa de la Liga del 2024, Trofeo de Campeones del 2024, Torneo Clausura del 2025 y Copa de Campeones del 2025.

Enemistado con Claudio Tapia es la cara y voz de una oposición minoritaria en cuanto a la mesa directiva, pero mayoritaria en todos los estadios.

Ahora habrá que esperar para saber si la sanción sigue en vigencia durante el 2026 y si se retrotrae la situación, lo mismo que a los jugadores que, en principio, deberían cumplir fechas de suspensión en el arranque del próximo Torneo Apertura.