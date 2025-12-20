Luego de dar vuelta el resultado en los últimos minutos, Estudiantes de La Plata terminó derrotando a Platense 2 a 1 en San Nicolás, quedándose con el 19° título de su rica historia que ahora cuenta también a la Copa de Campeones 2025.

Una semana después de haber levantado el trofeo del Torneo Clausura, derrotando a Racing, llegó este último encuentro del año ante una multitud que desató el festejo con los goles de Lucas Alario.

Es el título número 13 en el ámbito nacional que incluye 7 Ligas argentinas y que lo tendrá en 2026 jugando la Copa Libertadores. Precisamente del máximo trofeo continental suma 4 en las vitrinas, dos de la cuales terminaron con la conquista de la Intercontinental.

UNndato para nada menor, es el quinto equipo del país con más temporadas en primera división, sólo por detrás de River, Boca e Independiente, igualando a Racing en ese rubro.

Todos los títulos del Pincha

6 Copas Internacionales

Copa Libertadores 1968

Copa Intercontinental 1968

Copa Libertadores 1969

Copa Intermericana 1969

Copa Libertadores 1970

Copa Libertadores 2009

7 Ligas

Primera División 1913

Metropolitano 1967

Metropolitano 1982

Nacional 1983

Apertura 2006

Apertura 2010

Torneo Clausura 2025

5 Copas Nacionales

Copa Escobar 1944

Copa de la República 1945

Copa Argentina 2023

Copa de la Liga 2024

Trofeo de Campeones 2024

Trofeo de Campeones 2025

El futuro

De cara al futuro, resta conocer qué sucederá con la continuidad de Eduardo Domínguez, el técnico que tiene una charla pendiente con el presidente Juan Sebastián Verón.

Se dice que más allá del interés de Boca por sus servicios, no habrá continuidad en la Argentina para él, excepto que sea para seguir en La Plata.

Además, el mediocampista Santiago Ascacibar es pretendido por todos, pero el Ruso tendría la intención de emigrar al exterior. El fin de año se presentará muy movido en la ciudad de las diagonales.