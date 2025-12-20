Luego de dar vuelta el resultado en los últimos minutos, Estudiantes de La Plata terminó derrotando a Platense 2 a 1 en San Nicolás, quedándose con el 19° título de su rica historia que ahora cuenta también a la Copa de Campeones 2025.
Una semana después de haber levantado el trofeo del Torneo Clausura, derrotando a Racing, llegó este último encuentro del año ante una multitud que desató el festejo con los goles de Lucas Alario.
Es el título número 13 en el ámbito nacional que incluye 7 Ligas argentinas y que lo tendrá en 2026 jugando la Copa Libertadores. Precisamente del máximo trofeo continental suma 4 en las vitrinas, dos de la cuales terminaron con la conquista de la Intercontinental.
UNndato para nada menor, es el quinto equipo del país con más temporadas en primera división, sólo por detrás de River, Boca e Independiente, igualando a Racing en ese rubro.
Todos los títulos del Pincha
6 Copas Internacionales
- Copa Libertadores 1968
- Copa Intercontinental 1968
- Copa Libertadores 1969
- Copa Intermericana 1969
- Copa Libertadores 1970
- Copa Libertadores 2009
7 Ligas
- Primera División 1913
- Metropolitano 1967
- Metropolitano 1982
- Nacional 1983
- Apertura 2006
- Apertura 2010
- Torneo Clausura 2025
5 Copas Nacionales
- Copa Escobar 1944
- Copa de la República 1945
- Copa Argentina 2023
- Copa de la Liga 2024
- Trofeo de Campeones 2024
- Trofeo de Campeones 2025
El futuro
De cara al futuro, resta conocer qué sucederá con la continuidad de Eduardo Domínguez, el técnico que tiene una charla pendiente con el presidente Juan Sebastián Verón.
Se dice que más allá del interés de Boca por sus servicios, no habrá continuidad en la Argentina para él, excepto que sea para seguir en La Plata.
Además, el mediocampista Santiago Ascacibar es pretendido por todos, pero el Ruso tendría la intención de emigrar al exterior. El fin de año se presentará muy movido en la ciudad de las diagonales.