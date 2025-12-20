La Policía de Córdoba desplegó distintos procedimientos preventivos e investigativos en ciudades del sur provincial: Villa María, Pilar, General Deheza y Embalse.

Las actuaciones quedaron vinculadas a presuntos hechos de amenazas y lesiones, con intervención de áreas investigativas locales.

Cinco demorados, entre ellos tres menores

Según fuentes policiales, fueron demoradas cinco personas, tres de ellas menores de edad, por su presunta participación en episodios registrados en los últimos días.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia provincial, en el marco de sumarios penales.

Secuestro de siete motocicletas

Durante los operativos se procedió al secuestro de siete motocicletas, presuntamente vinculadas a maniobras delictivas y a causas investigadas en las distintas jurisdicciones.

La identificación de vehículos forma parte del esquema preventivo implementado por la Policía de Córdoba.

Réplicas de armas y una perra recuperada

En los procedimientos se incautaron dos réplicas de armas de fuego.

Además, fue recuperada una perra mestiza llamada “Negrita”, que había sido sustraída días atrás de una vivienda y ahora restituida a su entorno familiar.

Alcance institucional y preventivo

Las intervenciones fueron coordinadas con unidades policiales regionales, con el objetivo de: