La ex presidenta Cristina Kirchner fue trasladada este sábado al Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, para una evaluación médica exhaustiva luego de haber manifestado una molestia abdominal. Poco después, se conoció la noticia de que será operada de apendicitis.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que la decisión se tomó tras la visita de un equipo médico al domicilio de calle San José 1111, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria desde junio de este año.

La intervención judicial y el procedimiento

El movimiento hacia Otamendi contó con autorización judicial expresa, condición necesaria debido a la situación procesal de la ex titular del Poder Ejecutivo.

Los especialistas que acudieron al departamento realizaron una observación preliminar y concluyeron que era necesario un traslado para estudios complementarios.

Estudios en el Sanatorio Otamendi

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, cualquier actualización sobre el estado de salud de Cristina Kirchner será comunicada mediante partes médicos oficiales emitidos por el Sanatorio Otamendi.

Se trata del mismo centro de salud donde fue atendida durante su última intervención quirúrgica y donde se concentrará ahora la revisión clínica.

Contexto judicial: condena y domicilio

Cristina Kirchner permanece detenida en su vivienda desde junio, cuando quedó firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa conocida como “Vialidad”.