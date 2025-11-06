Una fuerte conmoción sacude al barrio porteño de Villa Luro, donde este jueves fueron encontradas sin vida una mujer de 74 años y su hija de 40 dentro de su vivienda. Las circunstancias del hecho son, hasta el momento, un misterio, y la Justicia investiga si se trató de un homicidio.

El hallazgo ocurrió cerca del mediodía, luego de que una vecina llamara al 911 al notar que hacía varios días no veía a las mujeres. Ante el aviso, efectivos de la Policía de la Ciudad se presentaron en el domicilio, ubicado entre las calles Morón y Calderón de la Barca, y tras consultar con la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, se autorizó el ingreso al inmueble.

Una vez dentro, los agentes se encontraron con las dos víctimas acostadas en una habitación. La escena llamó la atención de los investigadores, ya que la puerta de entrada no presentaba signos de violencia ni indicios de robo, lo que incrementa el misterio sobre lo ocurrido.

En el lugar trabajaron peritos de la Unidad Criminalística, así como personal de Investigaciones y Científica, que realizaron las primeras pericias para determinar las causas de las muertes.

Fuentes del caso señalaron que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque la fiscalía caratuló el expediente como averiguación de homicidio hasta obtener los resultados de las autopsias.