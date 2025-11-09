Durante este viernes 7 de noviembre, distintas divisiones de la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén llevaron adelante operativos coordinados en Neuquén capital, Andacollo, Centenario y Añelo, bajo la supervisión de las fiscalías correspondientes. Las investigaciones, que se desarrollaron durante más de un mes, permitieron desarticular varios puntos de venta de droga y detener a los principales involucrados.

En Neuquén capital, tres allanamientos realizados en los barrios San Lorenzo y Z1 culminaron con la imputación de tres personas y el secuestro de 52 gramos de cocaína, casi 10 gramos de marihuana, más de 950 mil pesos, 1.300 dólares, tres vehículos, tres motocicletas y un arma de fuego Bersa Thunder 9mm. También se encontraron balanzas de precisión, un posnet, celulares y elementos de corte, todo vinculado con la venta y fraccionamiento de estupefacientes.

En diálogo con la redacción de Mejor Informado, el Comisario Mayor y Director de Antinarcóticos, Nelson Peralta, informó que "se realizaron distintos tipos de operativos, allanamientos, en varias localidades de nuestra provincia. Desde el jueves 6, el departamento antinarcótico realizó 3 allanamientos al mediodía en la zona oeste de la capital. Dos en el barrio san Lorenzo y uno en el Z1".

En esta ocasión, Peralta señaló que "fue una investigación con aportes de ciudadanos, como de la app, que daban cuenta de una casa de venta de droga. Finalmente, gracias a una investigación, se determinó que ése domicilio que habían aportado, no solo vendía sino que tenia vínculo con otro domicilio que también realizaba la misma actividad".

En relación a los detalles de lo incautado en los domicilios, el responsable de Antinarcóticos informó que" también se incautaron tres motos y tres autos de alta gama, que utilizaban para este comercio. Y se logró la detención de una mujer de 45 y dos hombres de 32 y 19 años".

En Andacollo, la División Antinarcóticos Chos Malal realizó un allanamiento nocturno donde se secuestraron cocaína, semillas de cannabis, balanzas digitales, dinero y teléfonos celulares. El principal investigado, un hombre mayor de edad, utilizaba la modalidad “delivery” para concretar las ventas en distintos puntos de la localidad.

En Centenario y Añelo, se cerraron dos puntos de venta tras denuncias anónimas recibidas a través de la app “Neuquén Te Cuida”. En los procedimientos se decomisaron más de 90 gramos de cocaína y marihuana, casi medio millón de pesos, dinero en dólares, armas de fuego y motocicletas utilizadas para la distribución.

Los elementos secuestrados fueron trasladados a las sedes policiales y quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con las investigaciones para determinar la red completa de vínculos entre los distintos puntos de venta desarticulados.

Los operativos forman parte de un plan provincial para combatir el microtráfico y fortalecer el trabajo conjunto entre la Policía, el Ministerio Público Fiscal y la comunidad.