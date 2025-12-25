Una niña de 12 años se encuentra internada en estado crítico luego de haber sido herida en la cabeza por una bala perdida durante los festejos de Navidad en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves y generó conmoción entre los vecinos de la zona.

Según las primeras informaciones, el episodio se registró alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la menor se encontraba junto a su familia en la puerta de su vivienda, ubicada en la intersección de Pedro Castelli y Madero. En un momento, la niña se desplomó repentinamente, lo que alertó a sus familiares.

Al acercarse, advirtieron que la menor presentaba una herida sangrante en la cabeza y la trasladaron de urgencia al Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, debido a la gravedad del cuadro, cerca de las 6 de la mañana fue derivada a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, donde permanece internada en la unidad de Terapia Intensiva.

De acuerdo al parte médico, la nena se encuentra en “estado crítico”, ya que la bala tiene orificio de entrada pero no de salida y el impacto se produjo en la zona de la nuca. Las circunstancias del disparo son materia de investigación, aunque se presume que se trató de un tiro efectuado al aire durante los festejos, una práctica reiteradamente advertida por las autoridades por sus consecuencias fatales.