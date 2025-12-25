Los ahorristas aceleran los depósitos de dólares ante la proximidad del vencimiento del régimen que permite ingresar al sistema financiero billetes de series antiguas, conocidos como “cara chica” y dólares manchados o deteriorados. La normativa vigente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilita a las entidades financieras a recibir este tipo de efectivo hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque en el mercado ya se descuenta una posible prórroga.

El esquema, que comenzó a regir en agosto de 2024, autoriza a los bancos a aceptar billetes en mal estado o de emisiones anteriores y enviarlos al BCRA. Luego, el organismo monetario los remite a la Reserva Federal de Estados Unidos para su reemplazo por billetes nuevos. Según explicó Arturo Luis Piano, director ejecutivo del Banco Piano, la medida busca destrabar un problema histórico para los ahorristas y facilitar la circulación de dólares dentro del sistema formal.

Uno de los puntos clave del régimen es que el Banco Central asume los costos logísticos del envío del efectivo al exterior, lo que incentivó la adhesión de las entidades financieras. Desde su puesta en marcha, el mecanismo permitió canalizar cerca de US$ 6.000 millones, de acuerdo con datos oficiales, vinculados al recambio de moneda estadounidense.

Sin embargo, la participación de los bancos no es obligatoria. El propio BCRA aclaró que cada entidad puede decidir si acepta o no dólares “cara chica” o billetes deteriorados. En la práctica, varios bancos públicos confirmaron su adhesión al programa, mientras que algunas entidades privadas imponen condiciones adicionales o directamente rechazan este tipo de depósitos.

El objetivo central del esquema es reducir el volumen de billetes en mal estado que circulan en el mercado local, facilitar su recambio por unidades nuevas y ofrecer una solución concreta a una dificultad recurrente para quienes buscan depositar dólares en efectivo dentro del sistema bancario. Mientras tanto, los ahorristas siguen atentos a una eventual extensión del plazo, algo que en el sector financiero consideran altamente probable.