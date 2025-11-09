Un caso estremecedor de violencia de género sacudió al barrio Parque Palermo de Mar del Plata el sábado por la tarde. Un niño logró evitar una tragedia cuando escapó de su vivienda y corrió varias cuadras hasta encontrar un patrullero para pedir ayuda. “¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”, gritó desesperado al interceptar a los agentes, que inmediatamente acudieron al domicilio señalado.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en las calles Labardén y Benito Lynch, donde un hombre de 40 años discutió violentamente con su pareja, de 37. En medio de la pelea, tomó un cuchillo con una hoja de más de 20 centímetros, la arrojó al piso y le apoyó el arma en el cuello, provocándole un corte superficial.

Gracias a la intervención del hijo, efectivos de la subcomisaría Parque Hermoso llegaron rápidamente al lugar, pusieron a salvo a la mujer y detuvieron al agresor, quien todavía se encontraba alterado cuando arribó la Policía. En la vivienda secuestraron dos cuchillas con las que habría amenazado a la víctima.

La mujer recibió atención médica y solicitó protección urgente, además de una orden de exclusión del hogar y una restricción de acercamiento contra su pareja, medidas que serán tramitadas ante la Justicia para su cumplimiento permanente.

La fiscal Mariana Baqueiro, a cargo de la Unidad de Flagrancia, imputó al detenido por amenazas calificadas y lesiones agravadas en contexto de violencia de género, y ordenó su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.