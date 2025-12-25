El mediodía de este miércoles estuvo marcado por un episodio de extrema gravedad en Cipolletti. Un operario sufrió un severo accidente laboral tras quedar atrapado dentro de una máquina en el predio industrial de la empresa Pollolin, ubicado sobre calle San Luis al 3000.

La situación generó un despliegue inmediato de fuerzas de emergencia y dejó al descubierto la violencia del siniestro, que puso en riesgo la vida del trabajador.

Un operativo de urgencia en plena planta

El accidente activó un amplio operativo de rescate. En el lugar intervinieron dotaciones de Bomberos, Protección Civil, efectivos policiales y personal de salud, que trabajaron de manera coordinada para asistir a la víctima.

El hombre había quedado aprisionado por una de las máquinas del establecimiento, lo que obligó a realizar maniobras complejas para poder liberarlo sin agravar su estado.

Código rojo y estado crítico

Al momento de la llegada de los equipos médicos, el operario presentaba un cuadro severo. Fue asistido bajo código rojo, el nivel máximo de alerta sanitaria, reservado para situaciones de extrema gravedad.

Según la información oficial, el trabajador presentaba politraumatismos, neumotórax, baja saturación de oxígeno y pulso débil, lo que obligó a una rápida estabilización en el lugar antes de su traslado.

El rescate y el traslado de urgencia

Bomberos trabajó intensamente para inmovilizar y liberar al operario, que había quedado atrapado por la maquinaria. Una vez rescatado, fue trasladado de urgencia en ambulancia hacia el Policlínico Modelo, donde ingresó para recibir atención especializada.

El procedimiento demandó precisión y coordinación entre los distintos organismos intervinientes, en un contexto marcado por la tensión y la urgencia.

Internado y bajo estricta observación

El trabajador permanece internado en observación, sometido a estudios médicos y controles clínicos para evaluar la evolución de las lesiones sufridas. De acuerdo con los primeros reportes, su estado es estable, aunque continúa bajo seguimiento permanente.

Mientras se aguarda su evolución, el accidente vuelve a poner el foco en las condiciones de seguridad dentro de los entornos laborales y en la gravedad de este tipo de episodios, que pueden cambiar una vida en cuestión de segundos.