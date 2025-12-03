Un brillo fuera de lugar que reveló el peor escenario

Lo que comenzó como una noche habitual en un departamento de La Rioja terminó en un episodio de extrema gravedad. Una estudiante universitaria encontró una cámara oculta instalada en el ventiluz de su habitación, con el lente dirigido directamente hacia su cama. La cámara tenía una tarjeta de memoria con grabaciones recientes.

La joven vivía en un complejo alquilado exclusivamente a mujeres estudiantes. La presencia del dispositivo encendió todas las alarmas dentro del edificio.

El complejo completo en alerta: vecinas también revisaron sus departamentos

Apenas descubrió el dispositivo, la estudiante avisó por el grupo de WhatsApp del edificio. Fue entonces cuando otras jóvenes relataron haber notado indicios de manipulación dentro de sus departamentos durante las últimas semanas.

La coincidencia prendió la alarma general. Las unidades investigadas pertenecen al mismo propietario, quien administra el complejo destinado solo a mujeres.

“Nunca imaginé que alquilar un cuarto me expondría a algo así”

La única frase pública conocida de la víctima refleja el impacto sufrido:

“Nunca imaginé que alquilar un cuarto me expondría a algo así”, afirmó, según medios locales.

La estudiante atraviesa un fuerte cuadro de vulnerabilidad y pérdida de seguridad en su entorno, una situación que se replica entre todas las inquilinas que hoy esperan respuestas.

La denuncia que puso en marcha la investigación

Tras retirar la cámara y revisar el contenido de la memoria, la estudiante radicó una denuncia policial por invasión a la privacidad. La Justicia provincial ordenó medidas de protección para todas las víctimas mientras avanza la investigación sobre cada departamento administrado por el mismo propietario.

Las autoridades ya trabajan en peritajes y verificación de dispositivos instalados en el resto de las unidades del complejo.

Un caso que genera repudio y acelera la intervención judicial

La causa continúa abierta y el análisis de las grabaciones será clave para determinar el alcance completo de lo ocurrido. Entretanto, la situación provoca indignación en la comunidad universitaria y reaviva el debate sobre la seguridad de los alquileres destinados a estudiantes.