En diciembre deberá quedar restituido todo el dinero que Nación les adeuda a las personas con discapacidad a las que se les suspendió la pensión de manera arbitraria durante una auditoría cuestionada en todo el país. Así lo confirmó el subsecretario de Discapacidad de Neuquén, Gustavo Iril, quien explicó que la justicia federal obligó a la Agencia Nacional de Discapacidad a volver todo a foja cero y pagar de manera retroactiva los montos retenidos, además de reactivar el beneficio.

Sin embargo, a pocos días del cierre del año, muchos damnificados todavía no recibieron ni la pensión ni las prestaciones médicas del programa Incluir Salud. “Estaremos atentos a que se cumpla con lo que la Justicia encomendó” aseguró el funcionario, en diálogo con La Primera Mañana, que se emite por AM550.

Reclamos

Cabe recordar que más de 200 neuquinos que quedaron sin ingresos luego de citaciones enviadas a domicilios inexistentes o auditorías exprés que, según Iril, fueron absolutamente irregulares. De hecho, describió operativos en los que miles de personas fueron convocadas en un mismo día para ser atendidas por apenas dos agentes administrativos llegados desde Buenos Aires, que solo tomaban asistencia y verificaban papeles “en pocos minutos”.

En ese contexto, uno de los casos llegó a la justicia y terminó con un fallo de la jueza Carolina Pandolfi, quien ordenó la restitución inmediata de la pensión a un vecino de Neuquén Capital al considerar que la baja no tenía sustento.

Respecto del programa Incluir Salud, aseguró que continúa funcionando pero con aranceles rezagados y aumentos que no llegan a cubrir la demanda. “En estos casos, Salud Pública termina poniendo el cuerpo”, dijo.

Actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Este viernes 5 de diciembre, desde las 17, la Subsecretaría de Discapacidad realizará en el Paseo de la Costa, isla 132, una jornada recreativa y cultural para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Habrá shows de Matías Rivas y Ricardo Garcés, la presentación de un ballet de Cutral Co, la feria itinerante Feria Arte, emprendimientos locales y la entrega de premios del concurso fotográfico “Enfocando derechos”.

“Es una grilla para compartir” finalizó el funcionario.

