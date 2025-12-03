Fuerte estruendo y tensión en la zona

Cerca de las 13, un estallido estremeció a los vecinos de la zona centro oeste de la capital neuquina. La explosión provenía de la calle Santamaría, entre Belgrano y Roca. El ruido se escuchó en varias cuadras y dejó a los vecinos en alerta inmediata. En pocos minutos, decenas de personas se acercaron al edificio para intentar entender qué había ocurrido. Una joven se arrojó desde el tercer piso y fue hospitalizada.

Según las primeras informaciones, la detonación se produjo en el segundo piso de un complejo habitacional del sector centro oeste, donde el daño fue visible desde el exterior. No se registró incendio, pero el impacto fue lo suficientemente fuerte como para causar daños en la estructura del inmueble y de otra vivienda aledaña, donde el techo habría resultado afectado.

Una joven herida y traslado urgente

En medio del operativo, una joven que, ante la desesperación, se arrojó al vació desde el tercer piso y tuvo que ser asistida por personal del SIEN. Tras las primeras intervenciones en el lugar, fue derivada al hospital Castro Rendón. Se desconoce su estado de salud actual.

Policía y Bomberos investigan el origen de la explosión

Mientras los vecinos seguían agolpándose alrededor del edificio, equipos de Policía, Bomberos, Protección Civil y el SIEN continuaron trabajando en el interior del inmueble para determinar qué provocó la violenta detonación.

El despliegue se extendió por toda la cuadra, y se mantuvo un perímetro de seguridad debido al riesgo de nuevos desprendimientos o daños estructurales.

La Policía confirmó que la parte trasera del edificio quedó completamente destruida.