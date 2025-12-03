La Asociación del Fútbol Argentino vuelve a quedar en el centro de la escena. Entre denuncias, polémicas por decisiones dirigenciales y cruces políticos con el Gobierno nacional, la AFA suma ahora un nuevo foco de conflicto: para la Inspección General de Justicia, la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia tiene balances sin aprobar y está bajo supervisión estricta.

Daniel Vitolo, titular de la IGJ, fue directo al grano. Aseguró que la AFA “tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares”, una cifra que encendió alarmas en todo el mapa futbolero y que vuelve a colocar a la dirigencia en el ojo de la tormenta. “Hace ocho años que la AFA tiene inconsistencias contables”, remarcó, dejando en evidencia un problema estructural que atraviesa varias gestiones.

Vitolo aclaró que, más allá del intento de la AFA por mudar su sede a la provincia de Buenos Aires, la entidad sigue bajo la órbita de control de la IGJ. “Se puede ir a la jurisdicción que quiera, pero no tiene eficacia hasta que no reformen el estatuto y lo apruebe la Justicia”, explicó. Incluso señaló que la última asamblea se realizó sin aviso y fuera de la jurisdicción correspondiente, lo que agrava el cuadro.

A las advertencias respecto de los balances se suman otras investigaciones que rodean a la conducción. Entre ellas, las vinculaciones de Tapia con la financiera Sur Finanzas, denunciada por presunto lavado de activos, y los cuestionamientos por una mansión en Pilar valuada en diez millones de dólares. “Hay causas donde se investiga lavado de dinero. Es un tema judicial”, recalcó Vitolo.

Según la IGJ, existen pagos, aportes y gastos que no fueron suficientemente justificados, además de movimientos vinculados a FIFA y CONMEBOL por alrededor de 12 millones de dólares. También hay un ojo puesto sobre la Superliga, que “debe explicar gastos por 348 millones de dólares” y cuya estructura podría perder su carácter de asociación sin fines de lucro si solo se dedica a comercializar derechos.

“Si la AFA quiere mudarse, que se mude. Pero no podemos dejarlos ir sin aprobar los estados contables”, insistió Vitolo. Y aunque aclaró que no hay un escenario de intervención en carpeta, la advertencia quedó flotando: la AFA puede ser intervenida “como cualquier otra asociación” si la Justicia lo determina.

La casa madre del fútbol argentino atraviesa, una vez más, días de tensión. Entre cruces políticos, manejos cuestionados y una supervisión cada vez más firme, la AFA vuelve a quedar bajo la lupa en un momento clave para el presente y futuro del deporte más popular del país.