Este martes, entre las 18 y las 21, se llevó a cabo un operativo de control vehicular y de identificación de personas en las cercanías del Paseo Costero de Neuquén.

La Comisaría 41° de Don Bosco III, junto con la Dirección de Tránsito Municipal, realizó el operativo en las intersecciones de Gatica y Río Senger, a solo unas cuadras del balneario Sandra Canale. A pesar de que la jornada contó con una temperatura agradable, los visitantes del sector tuvieron que superar un control estricto antes de disfrutar de la zona.

El operativo, que formó parte de un esfuerzo conjunto entre la policía y la municipalidad, permitió verificar un total de 50 vehículos. Como resultado de las inspecciones, se procedió al secuestro de seis motocicletas y nueve automóviles debido a diversas infracciones, incluyendo la falta de documentación obligatoria y otras irregularidades relacionadas con el estado de los vehículos.

Los vehículos incautados quedaron a disposición del tribunal de faltas correspondiente, mientras que las autoridades resaltaron la importancia de este tipo de operativos para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normativas en la ciudad.