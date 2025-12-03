El Gobierno de Neuquén recibió una de cal y una de arena en las últimas horas. Es que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aceptó en el marco de asambleas la última oferta realizada por el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa; mientras que la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) rechazó un ofrecimiento salarial de características similares.



La propuesta realizada al gremio ATE incluye una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre enero y junio de 2026, cuyos períodos de actualización se aplicarán en abril y julio de 2026.



Para la actualización de abril se considerará el salario de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo. Para la actualización de julio, se aplicará el IPC acumulado de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en abril.



Además, el ofrecimiento oficial incluye el pago durante la segunda quincena de enero de una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de $350.000. Para el supuesto de los sectores que se encuentren sujetos a incrementos vinculados a otros acuerdos fuera del ámbito del Poder Ejecutivo, sólo podrán percibir este concepto, quedando excluidos de cualquier otra percepción extraordinaria.



La asamblea en la cual se respaldó por amplia mayoría la propuesta del Gobierno provincial se realizó esta mañana en la Capital.



En contraposición, el sindicato docente de la Provincia, ATEN decidió rechazar la última oferta salarial del Gobierno y solicitó una nueva convocatoria a paritarias antes del 11 de diciembre.



La oferta a ATEN incluyó una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre enero y junio de 2026, cuyos períodos de actualización se aplicarán en abril y julio de 2026.



Para la actualización de abril se considerará el salario de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo. Para la actualización de julio, se aplicará el IPC acumulado de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en abril.



Las variaciones de IPC se calcularán como una media ponderada del 50% del índice elaborado y publicado por la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el 50% restante del índice elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para el total nacional.



Además, al igual que la propuesta realizada a los otros sindicatos, el ofrecimiento oficial incluye el pago durante la segunda quincena de enero de una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de $350.000. Alcanzará a los trabajadores del Escalafón Docente, activos al mes de diciembre de 2025.



