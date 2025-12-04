El intendente de Centenario, Esteban Cimolai, firmó este jueves un convenio con el CONICET Patagonia Confluencia, representado por su director, el doctor Joaquín Perren, con el objetivo de avanzar en políticas locales de economía circular, educación ambiental y ordenamiento territorial.

El acuerdo se concretó a través del Servicio Tecnológico de Alto Nivel (STAN), que habilita a la Municipalidad a contratar de manera directa servicios del CONICET con facturación a través de la Fundación INNOVAT. Como parte del entendimiento, fue designado el doctor en Geografía Germán Gabriel Pérez, mientras que la referente municipal será la subsecretaria de Educación Ambiental, Daniela Dietrich.

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable detallaron que el profesional brindará asistencia para generar puntos de recolección de pilas, relevar y ubicar a productores agroecológicos, sistematizar la limpieza de espacios públicos con carga de datos, recibir y organizar denuncias de microbasurales con registro fotográfico, y ordenar la información vinculada al Centro de Acopio Las Jarillas, además de articular con actividades escolares.

Dietrich destacó que el trabajo permitirá “sistematizar datos, relevar información y pensar políticas públicas concretas vinculadas a la gestión ambiental”. Subrayó que la experiencia técnica de Pérez, también docente de la Tecnicatura en Planificación Ambiental de la Facultad de Humanidades, será clave para el desarrollo de acciones vinculadas al tratamiento de residuos y la disposición de materia orgánica.

“La firma del acta nos permitió finalizar un proceso iniciado hace meses y abrir la puerta a nuevas líneas de investigación que puedan aplicarse en el territorio”, explicó la funcionaria. Y enfatizó la importancia de “llevar la ciencia al territorio, para que el trabajo académico no quede en una publicación sino que se traduzca en acciones concretas que mejoren la calidad ambiental de la ciudad”.

Con este convenio, Centenario busca fortalecer su capacidad de gestión y avanzar hacia un modelo más sostenible y participativo en torno al manejo de residuos y la planificación ambiental.