Un cambio esperado durante décadas en pleno centro

La Municipalidad de Neuquén avanza en una obra que modificará por completo un sector históricamente afectado por afloramiento de aguas subterráneas y anegamientos en cada lluvia. Se trata del sistema pluvial que se ejecuta en las calles Rioja, Matheu, Brown y República de Italia, con derivación hacia Irigoyen y Elordi, y que ya supera el 80% de avance.

Durante una recorrida por la zona, el intendente Mariano Gaido destacó:

“El sistema pluvial en este sector era un problema que llevaba más de 20 años en la ciudad, y hoy esta obra viene a dar una solución definitiva. Estamos resolviendo no solo el escurrimiento superficial, sino también el afloramiento de las napas”, aseguró.

Una solución definitiva para un problema histórico

La obra, que se inaugurará a finales de enero, tiene un presupuesto de $965 millones provenientes del superávit municipal y se ejecuta con empresas neuquinas. Según detalló Gaido, forma parte del Plan Orgullo Neuquino, que impulsa infraestructura estratégica con financiamiento local.

El secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, explicó en AM550 y luego durante la recorrida que la intervención responde a una problemática compleja:

“En la zona de la calle Matthew, mitad de calle Brown, un lugar que históricamente tuvo un afloramiento de aguas subterráneas que rompían la calle, las veredas. Se diseñó un sistema de dren, un caño que tiene ranuras para que el agua subterránea ingrese y eso se conduce y se conecta con los caños pluviales”, precisó.

Detalló además que las tareas incluyeron cámaras y sumideros, excavaciones profundas, depresión de la napa y la reconstrucción de sectores afectados: “Particularmente sobre la calle Brown, entre Matheu y República de Italia, se daba de manera permanente una situación de afloramiento de aguas subterráneas que rompían el pavimento y generaban muchos perjuicios a los vecinos”.

Una ciudad que responde mejor ante cada tormenta

Nicola señaló que los resultados son visibles en episodios recientes:

“Tenemos un avance muy significativo y los resultados se ven en cada lluvia. Durante el domingo a la mañana la ciudad estaba normalizada, incluso siguió lloviendo y la ciudad respondió muy bien”, festejó.

El funcionario agregó que la intervención implica un trabajo complejo bajo superficie:

“Realmente es una obra muy compleja, hay que meterse dos metros debajo de la superficie. Tenemos 45 días más de obra, para fines de enero deberíamos estar terminando”, se comprometió el funcionario municipal.

Sobre Irigoyen, además, se instala un pluvial nuevo que se conecta con los sistemas previamente ejecutados: “Sobre calle Irigoyen, desde Paraguay hasta la Diagonal 9 de Julio, estamos instalando un pluvial nuevo que se conecta con el sistema que ya habíamos ejecutado previamente”, detalló.

Más pluviales y cloacas en distintos puntos de la ciudad

El avance en el microcentro forma parte de un esquema integral que se despliega en múltiples barrios. Nicola repasó parte del plan:

“Estamos en la zona de Cruzeilles y Necochea donde entubamos un canal, en Polvorines hicimos el pluvial y ahora estamos con cloacas y asfalto, y así en cada lugar de la ciudad. En el microcentro hicimos pluviales, ahora estamos en el este, porque en calle Buenos Aires ya está, pero ahora falta Santa Fe y Córdoba”, explcitó.

También resaltó las obras ya en marcha en Confluencia, donde se construyen canales y conductos enterrados para permitir nuevos asfaltos:

“El barrio Confluencia tiene sectores que están por debajo de la cota de las defensas del río. Allí hemos terminado de diseñar el sistema de canales y cañerías enterradas que tenemos que incorporar y vamos a pavimentar calles como Chocón, que hay que hacerla completa”.

Repavimentación y mejoras finales

Mientras se completan los trabajos pluviales, la Municipalidad también prepara la repavimentación del sector intervenido. Nicola anticipó:

“Entre Matheu e Italia, la mano que circula por abajo quedará completamente repavimentada, y cuando todo esté habilitado avanzaremos con la mano oeste, que va por arriba del bulevar”.

Una obra que marca un antes y un después

Gaido subrayó que esta intervención es parte de un plan integral que busca transformar Neuquén con obras sostenidas:

“Es una obra que supera los 900 millones de pesos y que estamos llevando adelante con empresas neuquinas. Durante el mes de enero la obra será inaugurada. Esto le va a dar a los vecinos y vecinas la tranquilidad de contar con una solución estructural y definitiva para un problema histórico”.

La ciudad encara así una etapa de mejoras profundas, con infraestructura pluvial, cloacal y asfalto que avanza de manera simultánea, y que promete impactos concretos en la vida cotidiana de miles de neuquinos.

