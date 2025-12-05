Un siniestro vial que se registró en la mañana de este viernes provocó importantes demoras en la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1.039, entre Chimpay y Coronel Belisle. Una camioneta Toyota Hilux con su acoplado, ambos cargados de cubiertas usadas, terminó volcando y obstruyendo gran parte de la calzada.

El vehículo había partido desde Chelforó y tenía como destino final Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. El conductor perdió el control y la inestabilidad del carro derivó en el vuelco de ambos rodados. La camioneta, el acoplado y las cubiertas esparcidas interrumpieron por completo la circulación en algunos momentos, hasta que se logró despejar y limpiar la ruta.

El comisario Juan Carlos Bautista, segundo jefe de la Regional Cuarta, confirmó que los ocupantes de la camioneta son oriundos de Choele Choel y sufrieron solo lesiones leves. Explicó que, pese a los intentos del conductor por recuperar el control, el vehículo despistó y terminó volcando, generando un corte total de tránsito en plena mañana.

Durante varios minutos se registraron demoras en el tramo de Valle Medio, en la previa del fin de semana largo. Pasadas las 9, personal policial y de seguridad vial logró despejar el camino y habilitar nuevamente la circulación, aunque con tránsito reducido hasta completar las tareas de limpieza.

Las autoridades reiteraron el pedido de circular con precaución en la Ruta Nacional 22, donde se han registrado distintos siniestros en los últimos días. Aunque el hecho no fue grave, volvió a poner en evidencia la necesidad de extremar cuidados en un corredor de alto tránsito y vital para la conectividad regional.