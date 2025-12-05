La histórica rivalidad entre Jorge Rial y Luis Ventura volvió a sacudir el ambiente mediático, esta vez de la mano de un testimonio que Estelita Muñoz decidió sacar a la luz. La expareja del presidente de APTRA reflotó un episodio tan oscuro como inesperado, asegurando que el exconductor de Intrusos llegó a amenazar de muerte a su entonces compañero en pleno auge del ciclo. La revelación resonó con fuerza y reactivó heridas que parecían cerradas.

El encargado de difundir estas declaraciones fue Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde adelantó que se trataba de una de las confesiones “más fuertes” vinculadas al conflicto entre Jorge Rial y Luis Ventura. El periodista contextualizó el clima de tensión de aquella etapa, un tiempo en el que el éxito televisivo convivía con internas pesadas y presiones que no todos lograban sobrellevar.

En el audio difundido, Estelita Muñoz retrata a un Jorge Rial con dos facetas muy marcadas. Por un lado, habló del cambio que percibe en él desde sus problemas de salud, describiéndolo como más sereno y contenido. Pero, por el otro, reveló un costado explosivo del pasado que sorprendió incluso a quienes creían conocer al conductor en profundidad.

La supuesta amenaza habría ocurrido durante un viaje de Luis Ventura a Miami para cubrir la boda del Puma Rodríguez, un evento clave cuya exclusividad televisiva pertenecía a otra señal. Según la versión que relató Estelita Muñoz, Jorge Rial lo llamó en plena cobertura y fue contundente: “Si no venís con la nota, te espera una bolsa… de esas donde ponen a los cadáveres”. La frase, tal como la contó, dejó helado a más de un espectador.

Además, la mediática aseguró que aquel no fue un caso aislado y que los estallidos de enojo eran frecuentes en la trastienda de Intrusos. Estelita Muñoz mencionó que Jorge Rial solía reaccionar con furia cuando una nota no salía como esperaba: “Te rompía cosas, se enojaba si la nota llegaba tarde… cualquiera que haya trabajado ahí te lo puede contar”, disparó, planteando un escenario que dista mucho del glamour televisivo.

Estas declaraciones de Estelita Muñoz no solo reavivan un capítulo turbulento entre Jorge Rial y Luis Ventura, sino que también ponen bajo la lupa el clima laboral de los años dorados del programa. En un medio donde nada queda para siempre enterrado, esta nueva revelación promete seguir generando repercusiones.