La Policía de Río Negro, con intervención del grupo especial COER de Lamarque, realizó dos allanamientos en la localidad de Choele Choel en el contexto de una investigación por infracción a la Ley 23.737. Los procedimientos se concretaron este jueves, tras cuatro meses de tareas de prevención e investigación coordinadas con la Fiscalía Federal de Roca cargo de Francisco Iglesias.

En el primer domicilio, ubicado en calle Jarilla y Vespa, se secuestraron 32,9 gramos de clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión en funcionamiento, un plantín de cannabis sativa de 31 centímetros, 29 gramos de cogollos de la misma especie, una bolsa con sustancia polvorienta que dio positivo para heroína, LSD y cocaína en distintos test, además de 2,8 gramos adicionales de cocaína. También se incautaron dos teléfonos celulares y una suma de $258.250 en efectivo.

En el mismo terreno, en una vivienda lindante, se hallaron 2,9 gramos de cocaína. La Fiscalía Federal dispuso el secuestro de todos los elementos y la imputación de tres personas vinculadas a la causa, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Los allanamientos se realizaron tras cuatro meses de investigación

El segundo allanamiento se realizó en calle Isla Malvinas, entre Kennedy y Madre Selva, donde reside otro de los investigados. En este caso, el procedimiento arrojó resultados negativos, aunque se dejó constancia de la diligencia.

Las autoridades destacaron la labor conjunta entre las unidades de investigación, el COER y el Gabinete de Criminalística, que permitió avanzar en el esclarecimiento del caso y retirar de circulación sustancias ilegales, dinero y elementos vinculados al narcotráfico. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Federal.