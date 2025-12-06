Aston Villa y Arsenal parecían encaminarse a un empate con gusto a poco hasta que, en el último latido del partido, Emiliano Buendía escribió su propia escena de gloria. A los 45+5 del segundo tiempo, el argentino convirtió el 2-1 que hizo estallar a un Villa Park que ya se resignaba a repartir puntos.

La jugada fue una mezcla de caos, insistencia y oportunismo. Los Villanos metieron a casi todo el equipo en el área chica, decididos a ganarlo como sea. Jadon Sancho acomodó la pelota con un cabezazo que debería haber terminado en gol, pero el remate de Youri Tielemans chocó con la respuesta de David Raya. El arquero español dejó un rebote corto que encendió la chispa del desorden.

En medio de ese barullo, Buendía controló como pudo, retrocedió un paso buscando claridad y volvió a encontrarse con la pelota tras un nuevo rebote. Fue ahí, en ese instante mínimo, donde vio el hueco que nadie había visto. Ajustó el cuerpo y sacó un derechazo seco que viajó directo al ángulo superior izquierdo, imposible para Raya.

La definición fue tan quirúrgica como cinematográfica. El estadio entero explotó: jugadores, hinchas y hasta el propio Buendía quedaron envueltos en la euforia de un gol que valió más que tres puntos. Fue un triunfo agónico, épico y una noche que quedará tatuada en la memoria de los fanáticos del Aston Villa.