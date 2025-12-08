Una pareja oriunda de la provincia de Buenos Aires protagonizó un vuelco en la Ruta Nacional 151, en el kilómetro 90, a metros del ingreso al yacimiento Entre Lomas, en cercanías de Catriel. El hecho ocurrió este fin de semana. Según el testimonio del conductor, se produjo luego de que el sol lo encandilara y le hiciera perder visibilidad.

Los ocupantes del vehículo, un Chevrolet Logan, se dirigían hacia Centenario para visitar familiares. Tras el despiste y vuelco, ambos lograron salir por sus propios medios del rodado. Presentaban golpes y escoriaciones leves, pero no requirieron asistencia médica inmediata. La utilización de cinturones de seguridad fue clave para evitar lesiones de mayor gravedad.

El conductor relató que el encandilamiento por el sol le impidió ver con claridad, lo que derivó en la pérdida de control del automóvil, un derrape y posterior vuelco. Cabe destacar que en ese tramo de la ruta no se registran irregularidades en el pavimento ni condiciones adversas que pudieran haber influido en el accidente.

Otros automovilistas que circulaban por el sector auxiliaron rápidamente a la pareja, brindando asistencia hasta que se normalizó la situación. El tránsito en la zona se mantuvo sin mayores inconvenientes, aunque se recomienda extremar precauciones en horarios de baja visibilidad y encandilamiento solar.