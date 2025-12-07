En el duelo para ver quién se convertía en el primer finalista, Racing venció 1-0 a Boca en La Bombonera y alcanzó la final del Torneo Clausura. La Academia se impuso gracias al gol de Adrián Martínez, que cortó una racha de casi 11 partidos sin marcar, eliminó en su casa al Xeneize y sacó boleto a Santiago del Estero para jugarse el título contra el vencedor del clásico platense.

En un clásico que prometía mucho y terminó dejando bastante menos de lo esperado, Racing se sintió mejor en un contexto de fricción, le impidió jugar cómodo a un Boca que no tuvo respuestas y encontró la llave en el segundo tiempo de la mano de su mejor acción del encuentro. Agustín Almendra, recibido hostilmente por La Bombonera, aportó claridad y habilitó a Gabriel Rojas, que se la puso en la cabeza a un Maravilla Martínez que cortó una terrible racha de 965 minutos sin convertir.

Paredes no pudo destacar en el clásico y Boca lo sintió. (Foto: Fotobaires)

La reacción de Boca no llegó nunca: la decisión de Claudio Úbeda de quitar a Exequiel Zeballos llamó la atención y el Xeneize empujó pero no hizo trabajar a Facundo Cambeses en toda la noche. Los de Gustavo Costas resistieron esos minutos finales hasta que Darío Herrera pitó el final y todo fue alegría para la Academia, que por primera vez en su historia elimina a Boca y River en un mismo torneo y se ganó la chance de poder levantar el Torneo Clausura, ante Estudiantes o Gimnasia La Plata, el próximo fin de semana en Santiago del Estero.

Maravilla Martínez le dio la victoria a Racing

El goleador de la Academia cortó su larga sequía de 10 partidos sin goles y le está dando el pase a la final a los de Gustavo Costas. En la mejor jugada colectiva de los de Avellaneda en el partido, Almendra le puso un gran pase a Rojas, que llegó por izquierda y sacó un centro perfecto de primera para Martínez, quien con un cabezazo fulminante estableció el 1-0, poniéndole fin a una mala racha que se quedó en 965 minutos sin gritar gol.

Nardoni, cerca del primero

En prácticamente la única chance de gol del primer tiempo, Racing elaboró una buena acción colectiva que estuvo a centímetros de ser el primer gol. Almendra vio la trepada de Facundo Mura y lo encontró con un pase por encima de la defensa. El defensor la frenó, se tomó su tiempo y dio un pase atrás para Juan Nardoni, que probó con un disparo bajo al segundo palo que rozó el poste derecho de Agustín Marchesín y salió.

El cruce entre Giménez y Colombo

En un partido realmente flojo sin situaciones de peligro donde reinó la fricción, una de las batallas más picantes fue el duelo entre Nazareno Colombo y Milton Giménez, que casi se transforma en un duelo de lucha grecorromana: cuando ambos estaban en el piso, el delantero de Boca apretó al central de Racing contra el piso, los dos se agarraron y terminaron levantándose para quedar cara a cara, dando muestra de la tensión con la que se juega el partido.

La "dedicatoria" para Almendra

Antes del comienzo del encuentro cayó un curioso cántico desde La 12 que tuvo como destintatario al volante de Racing, surgido en el Xeneize. "El que no salta es un traidor", se escuchó desde la parte donde se ubica la barra, en alusión a la salida en malos términos de Almendra del club, tras una discusión con Sebastián Battaglia, por entonces entrenador. Además, hace poco se conoció que el volante fue obligado a devolverle a Boca una suma millonaria por un juicio que el jugador y la institución tuvieron por un préstamo impago en 2019.

Formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos. Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Duván Vergara y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: La Bombonera

La previa

Por el lado de Boca, arriba lleno de confianza luego de 6 victorias consecutivas. Con un once que casi sale de memoria a pesar de las chances de alguna modificación en la semana, Claudio Úbeda recupera a Alan Velasco y Ander Herrera, a los que les dará minutos en la segunda mitad. En la nota negativa, Brian Aguirre quedó descartado por lesión.

Por su parte Racing llega después de dejar en el camino a River por 3-2 con un gol agónico de Gastón Martirena, mientras que el pasado lunes en cuartos de final le ganó a Tigre por penales tras igualar en cero en los 90 minutos reglamentarios y el alargue. Gustavo Costas tendrá que suplir varias bajas para hoy: Martirena y Santiago Sosa vieron la roja en el cotejo pasado, por lo que no están disponibles. Además, Matías Zaracho sigue descartado aunque Marcos Rojo llega con lo justo para estar entre los suplentes.