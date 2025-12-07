Una trágica escena se vivió durante la madrugada del domingo en la Ruta 151, a pocos metros del acceso a Cipolletti, donde un automóvil perdió el control, despistó y cayó dentro de un canal de riego. En el vehículo viajaban tres personas y uno de ellos, un joven de 27 años, murió tras quedar atrapado en el interior.

Fuentes judiciales confirmaron que la víctima se llamaba Simón Nahuel Reissing, quien viajaba en el asiento trasero del Renault Clío blanco que terminó sumergido. Sus dos acompañantes lograron salir del auto y pedir auxilio, pero Reissing fue rescatado demasiado tarde y llegó sin vida al hospital local.

El accidente ocurrió cerca de las 3:30 de la madrugada, luego de que los tres jóvenes regresaran de una fiesta de cierre de año empresarial realizada en Neuquén. Según se confirmó, el conductor perdió el control del vehículo tras un despiste, lo que derivó en la caída al canal.

Cuando se realizaron las pericias en el lugar, la Fiscalía informó que el conductor dio positivo en alcoholemia, con un registro de 0,90 gramos de alcohol por litro de sangre. Fue demorado en la comisaría y posteriormente liberado, quedando a la espera de la formulación de cargos.

Los dos sobrevivientes —quienes viajaban en los asientos delanteros— intentaron rescatar a Reissing de la parte trasera del auto. Pese al rápido aviso al personal médico, el joven llegó sin signos vitales al hospital.

La tragedia vuelve a encender las alarmas sobre la combosidad entre alcohol y conducción, especialmente en épocas de fiestas de fin de año, cuando aumentan los siniestros viales graves en toda la región.