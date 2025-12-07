La final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional está a punto de definirse. Este domingo Racing Club de Avellaneda le ganó 1 a 0 a Boca Juniors en La Bombonera con gol de Adrián "Maravilla" Martínez por la primera semifinal, mientras que Gimnasia hará lo propio con Estudiantes en El Bosque, en duelo de equipos de La Plata, este lunes por la tarde.

La Academia jugará ante el ganador de Gimnasia y Estudiantes, se jugará el sábado 13 de diciembre. En principio el partido se iba a jugar a las 19 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Sin embargo, teniendo en cuenta la época del año y las altas temperaturas de la provincia norteña lo más probable es que la final comience a las 21 ó 21.30.