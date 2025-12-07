¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 07 de Diciembre, Neuquén, Argentina
A UN SOLO PARTIDO

Cuándo y dónde se jugará la final en la que Racing espera por un equipo de La Plata

La Academia venció 1 a 0 a Boca Juniors en La Bombonera y se clasificó a la gran final del Clausura. Gimnasia y Estudiantes jugarán la otra semifinal buscando meterse en el partido por el título.

Por Hugo Alejandro Amaolo
Domingo, 07 de diciembre de 2025 a las 22:34
La final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional está a punto de definirse. Este domingo Racing Club de Avellaneda le ganó 1 a 0 a Boca Juniors en La Bombonera con gol de Adrián "Maravilla" Martínez por la primera semifinal, mientras que Gimnasia hará lo propio con Estudiantes en El Bosque, en duelo de equipos de La Plata, este lunes por la tarde.

La Academia jugará ante el ganador de Gimnasia y Estudiantes, se jugará el sábado 13 de diciembre. En principio el partido se iba a jugar a las 19 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Sin embargo, teniendo en cuenta la época del año y las altas temperaturas de la provincia norteña lo más probable es que la final comience a las 21 ó 21.30.

 

 

 

