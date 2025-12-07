Después de una larguísima malaria goleadora, Adrián Martínez volvió al gol y cortó su racha sin marcar en la victoria 1-0 de Racing ante Boca. El delantero acumulaba un total de 965 minutos sin convertir en la Academia, un total de casi once partidos, pero terminó con su serie sin marcar con el tanto clave que decretó el triunfo del conjunto de Avellaneda en La Bombonera y el pase a la final del Torneo Clausura.

El atacante académico conectó con la cabeza un gran centro de Gabriel Rojas en el borde del área chica y volvió a festejar después de su más larga sequía desde que viste la camiseta de Racing. Ahora, el '9' alcanzó un registro de 51 goles con la Academia y anotó el primer tanto desde el último que le hiciera a Vélez, por la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores en Liniers.

Qué dijo Maravilla tras la victoria de Racing

Luego de consumada la victoria ante Boca y el pase a la final, Martínez dio sus sensaciones tras quebrar la mala racha: "Necesitaba convertir. El partido pasado ir a patear el penal después de todo lo que había errado me dio alivio. Agradezco también a la gente que gritaba mi nombre cuando las cosas no salían".

Sobre cómo abordó el mal momento, Maravilla expresó nuevamente su apego a la fe y el agradecimiento a Dios: "Soy de estar tranquilo. Al ser hijo de Dios uno siempre sabe lo que nos tiene preparado. Jesús estuvo 40 días pasando por desiertos, Moisés también. Dios te prepara para lo que quiere, y estas cosas nos fortalecen y nos dan testimonio porque si todo nos saliera bien, para qué querríamos la fe".

Por último, ante la consulta de si Racing está para levantar el Torneo Clausura, el goleador racinguista no tuvo dudas y destacó la competitividad del equipo de Avellaneda: "No es fácil pelear todo, estamos llegando en todas las competiciones a lo más lejos. Creemos y confiamos en que podemos salir campeones, si llegamos acá por algo es", sentenció.