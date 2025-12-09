El baterista de la banda Don Osvaldo realizó una insólita broma en el aeropuerto de Mendoza al manifestar que tenía un artefacto explosivo en su valija, lo que provocó un amplio operativo en el lugar y momentos de suma tensión.

El hecho sucedió el domingo por la noche, pero trascendió en las últimas horas, cuando Luis Gastón Lamas, baterista invitado del grupo Don Osvaldo, dijo llevar consigo un artefacto explosivo durante el control del vuelo WJ 3083 (DOZ-EZE).

De manera inmediata, conforme a la información aportada por fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, se estableció un perímetro de seguridad, previa evacuación del punto de inspección y registro.

Se solicitó la presencia del personal del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para llevar a cabo el procedimiento.

“Se realizó control a Lamas y a sus equipajes con equipo detector de trazas y binomio cinotecnico, arrojando resultado negativo ante la presencia de material explosivo”, determinaron.

Las autoridades indicaron que el pasajero refirió durante el pedido de explicación de que lo expresado era una broma.

La Unidad Fiscal N° 1 dispuso que se labren actuaciones de rigor y, tras no mediar impedimentos legales, se le permitió retirarse de la dependencia.

“Personal de la compañía aérea labró formulario de pasajero disruptivo y no le permitió al causante abordar el vuelo”, señalaron.