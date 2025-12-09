La fiscal del caso, Soledad Rangone, formuló cargos contra L.E.M., detenido en la madrugada del domingo luego de ingresar por la fuerza a un comercio de regalos ubicado en Mendoza y Leloir, en la ciudad de Neuquén. El intento de robo terminó en una persecución por los techos y la posterior captura del acusado escondido en el patio de una vivienda.

Según la imputación, el hecho ocurrió el 7 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:10. El hombre rompió a patadas la puerta de vidrio del local, entró y comenzó a cargar distintos elementos en una canasta: una computadora, un posnet de Mercado Pago, cargadores y otros accesorios. Sin embargo, su maniobra quedó registrada en las cámaras de seguridad del comercio, donde se lo ve a cara descubierta mientras forzaba la entrada.

Cuando advirtió la llegada de una patrulla policial, el acusado decidió escapar. Soltó la canasta con los objetos a unos 30 metros del lugar y se trepó a los techos para continuar la fuga. Finalmente, fue hallado por personal policial escondido en el patio de una casa ubicada en calle Pinar, donde terminó detenido.

Durante la audiencia realizada el domingo por la tarde, la fiscal Rangone pidió un plazo de investigación de 30 días y solicitó la prisión preventiva del imputado, al considerar que existe riesgo de fuga y de no sometimiento al proceso. Argumentó que L.E.M. tiene otras seis investigaciones en curso y que al momento del hecho se encontraba en rebeldía.

La defensa no objetó la formulación de cargos ni la prisión preventiva, pero pidió que se limitara a 10 días para intentar ubicar al padre del imputado y evaluar una medida menos gravosa. Además, solicitó que el acusado recibiera atención médica por una posible lesión en la mano.

El juez de garantías Cristian Piana dio por formulados los cargos por el delito de robo en grado de tentativa, fijó el plazo de investigación en 30 días y ordenó la prisión preventiva por el mismo lapso, tal como lo había requerido la fiscal. También dispuso el traslado del imputado a la guardia de un hospital público para constatar la lesión mencionada antes de que regrese a la unidad de detención.