Crimen de Julián Dobra: los pibes detenidos sacaban chapa de "cobradores de deudas"

Los pibes se jactaban de “cobrar deudas a cualquier precio” y de imponer miedo en sectores marginales de varios barrios de Roca. Ese era el trabajo sucio que los propios vecinos le atribuyen al grupo de jóvenes que habria estado detrás del brutal crimen de Julián Dobra de la Canal. La Policía realizó 22 allanamientos simultáneos y detuvo a cuatro integrantes de la banda, todos menores de 25 años, uno de sólo 16. Entre ellos hay una persona que fue investigado por la desaparición de Walter Matías “Bartolito” Ceballos, un delincuente que desapareció hace seis meses, poco después de ser linchado en el barrio 500 Viviendas.

Las detenciones marcan un avance clave en la causa. Los investigadores sostienen que los sospechosos participaron del homicidio, el traslado del cuerpo y el ocultamiento del vehículo de la víctima, que fue hallado tres días después del crimen quemado cerca de la ruta Provincial 6. En los allanamientos, además, secuestraron ropa y zapatillas que serán cotejadas con las huellas levantadas en la zona de bardas donde apareció el cuerpo. También se incautó un arma de fuego y marihuana.

Julián Dobra de la Canal desapareció sin dejar rastros, hasta que fue encontrrado muerto en la zona de bardas.

Los tres mayores fueron alojados en la Comisaría 47° y Comisaría 3°, mientras que el menor quedó a disposición de la SENAF. Todos fueron trasladados a la Ciudad Judicial para que el Cuerpo Médico Forense les tome muestras de ADN.

Por el trabajo sucio que los pibes decían hacer, la hipótesis más firme apunta a una deuda importante que Julián Dobra no pudo pagar. Y que eso desató el ataque, aunque no se sabe con quién la había contraído. El grupo, según testigos, no solo actuaba con impunidad, sino que se ufanaba de su poder de fuego y de sus métodos de castigo. “Cobraban lo que fuera, de la forma que fuera”, resumió un vecino quien prefirió mantener su anonimato por miedo..

Se espera que en las próximas horas se concrete la audiencia de formulación de cargos, donde la fiscalía expondrá su teoría del caso y formalizará las imputaciones.

¿Qué pasó con Bartolito Ceballos?

Hay similitud entre el caso de Dobra con el de Bartolito Ceballos. Ambos, de la nada, desaparecieron sin dejar rastros. Con la salvedad de que Dobra fue encontrado por unos puesteros que andaban a caballo en la zona norte de Roca, donde el cuerpo fue abandonado. Ante el hallazgo, tres días después fue apareció su Suzuki Fun rojo, quemado en la zona del Parque Industrial II, en cercanías de la ruta Provincial 6.

Bartolito Ceballos desapareció en noviembre del año pasado y aún no hay rastros.

bartolito Ceballos era un reconocido ladrón del barrio 250 Viviendas, vecino a la toma donde vive uno de los detenidos por el caso Dobra. El historial de este delincuente está marcado por robos del tipo "rastrero", como lo denominan en el ambiente policial. Luego de su desaparición, los investigadores requisaron la casilla en la que vivía y encontraron varias manchas de sangre. Esto y su pasado, le dio fuerza a la hipótesis de que la desaparición de Ceballos podría estar vinculada a una venganza debido a sus constantes enfrentamientos con los vecinos, víctimas de sus robos. Días antes de esfumarse, había sido linchado por vecinos de las 500 Viviendas tras un robo.