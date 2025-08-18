Bariloche celebró una Fiesta de la Nieve inolvidable con shows multitudinarios y emoción compartida

La 54ª edición de la Fiesta Nacional de la Nieve concluyó este domingo con una convocatoria masiva que colmó el Centro Cívico de Bariloche durante tres jornadas consecutivas. Miles de residentes y turistas disfrutaron de espectáculos musicales, concursos tradicionales, desfiles y actividades culturales que reafirmaron el espíritu comunitario de la ciudad. El evento, organizado por la Municipalidad y Emprotur, superó las expectativas y dejó postales memorables, con artistas consagrados y talentos locales que compartieron escenario en un marco de celebración patagónica. El clima acompañó con jornadas frías pero despejadas, y la respuesta del público fue contundente: Bariloche volvió a vibrar con su fiesta más emblemática.

La tradicional fiesta tuvo su momento más emotivo este domingo con la coronación de Agustina Rodríguez Vida como nueva Reina Nacional de la Nieve. La joven, estudiante de Emergencias Médicas, obtuvo 6.278 votos en una elección que convocó a más de 27.900 personas a través del sistema online. Camila Covichi, estudiante de Turismo, fue elegida primera princesa con 3.972 votos, mientras que María José Fuentealba, técnica en Gestión de Recursos Turísticos y profesora de inglés, resultó segunda princesa con 1.979 votos. El acto se realizó en el Centro Cívico ante miles de vecinos y turistas que acompañaron el cierre de la tradicional celebración patagónica. Las ganadoras recibieron premios económicos y el reconocimiento como representantes culturales de la ciudad.

Entre lágrimas y emoción, Agustina agradeció el apoyo del público y de sus compañeras: “No lo podía creer cuando escuché mi nombre. Le agradezco a mi familia y a la candidata N°4 que me prestó su collar, me trajo buena fortuna”. La coronación fue acompañada por un discurso del intendente Walter Cortés, quien destacó la recuperación de las actividades tradicionales y el valor de la participación ciudadana. “Esta fiesta la hacemos porque es nuestra. Bariloche, vamos por más”, expresó. La elección reafirmó el espíritu de la Fiesta de la Nieve, que este año incluyó shows masivos, concursos, desfiles y una fuerte presencia de artistas locales y nacionales.

La banda La T y la M fue la encargada de cerrar la 54ª Fiesta Nacional de la Nieve con un show explosivo que convirtió el Centro Cívico en una pista de baile multitudinaria. Miles de personas corearon sus canciones como himnos, en una noche que combinó música urbana, tradición y celebración responsable. El dúo agradeció el cariño del público y expresó su deseo de vivir en Bariloche, ciudad que consideran “uno de los lugares más lindos del país”. La presentación coronó una jornada que incluyó artistas locales, danza y emoción compartida. Desde la organización destacaron que el cierre fue una declaración de identidad cultural y comunitaria que superó todas las expectativas.

La T y la M fueron los encargados de cerrar el tradicional festejo

Bariloche te amo

Uno de los momentos más esperados fue la presentación de Luciano Pereyra, quien ofreció un show cálido y emotivo en la segunda noche del evento. El artista interpretó clásicos como “Chaupi corazón”, “Enséñame a vivir sin ti” y “Si no es muy tarde”, ante una plaza repleta que lo ovacionó durante más de una hora y media. En sus redes sociales, Pereyra expresó su gratitud con un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Tu calor en la #FiestaDeLaNieve me llenó el alma de sonrisas y tu abrazo nos unió una vez más en cada canción. Gracias #Bariloche por tanto amor. Simplemente TE AMO #Bariloche”. El músico también anunció el lanzamiento de una nueva canción junto a David Bisbal, y destacó la energía del público barilochense como una de las más intensas que ha vivido en su carrera.

Luciano Pereyra destacó el acompañamiento del público

Mi lugar en el mundo

Mientras que el sábado el show estuvo a cargo de Tiago PZK, quien también compartió su emoción por participar en la Fiesta de la Nieve. “Estoy muy feliz y contento de estar acá. Bariloche significa mucho en mis comienzos, es el lugar donde pude venir a vacacionar por primera vez con mi familia, es mi lugar favorito en el mundo”, expresó el artista urbano. Tiago recordó que en 2020 escribió su canción “Entre nosotros” mientras se alojaba en un hotel de la ciudad, y que ese tema marcó un antes y un después en su carrera. “También estoy muy contento por los artistas locales, es un público muy energético. En cualquier lugar donde estés, Bariloche es paz, tranquilidad, donde podés encarar proyectos. Me gustaría poder vivir acá, es un proyecto a largo plazo”, agregó. Su presentación fue acompañada por una campaña de concientización sobre consumo responsable, en el marco de “Patagonia sin alcohol”.

Tiago PZK, el artista urbano se destacó en el escenario de la Fiesta de la Nieve

La Municipalidad de Bariloche celebró el éxito de la edición 2025 y agradeció a todos los organismos, artistas, voluntarios y vecinos que hicieron posible el evento. Desde Emprotur destacaron la importancia de la Fiesta como motor turístico y cultural, y confirmaron que ya se trabaja en la planificación de la edición 2026.