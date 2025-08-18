A los tiros contra la casa de los imputados por el crimen del camionero en Cutral Co: hay un herido

La violencia que no da respiro

Cutral Co volvió a ser escenario de un hecho violento que sacudió a los vecinos. Pasada la medianoche de este domingo, un grupo de desconocidos abrió fuego contra una vivienda del barrio Daniel Sáez. En esa casa viven dos personas con prisión domicilia, por el homicidio del camionero que fue baleado en junio.

Un hombre resultó herido y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud. Su estado aún es reservado. El ataque ocurrió en la calle Río Limay, entre 13 de Diciembre y 22 de Octubre, y encendió un fuerte operativo policial en la zona.

La casa de los acusados por matar a un camionero

Lo más grave del episodio es que la vivienda baleada pertenece a dos personas con prisión domiciliaria, imputadas por el homicidio de Mariano Daniel Ibarra.

El camionero de 40 años, oriundo de Coronel Dorrego, fue atacado el pasado 2 de junio mientras trabajaba. Lo asaltaron, lo balearon en el pecho y terminó muerto. Desde entonces, la bronca no baja y el repudio hacia los responsables es cada vez mayor.

Otra vez el mismo dolor

El caso se suma a la seguidilla de hechos que tienen a Cutral Co en el ojo de la tormenta. Hace apenas días, un joven apareció muerto en los pasillos de un plan de viviendas tras recibir una puñalada en el abdomen.

La gente ya no encuentra palabras para describir lo que pasa: tiroteos, apuñalados, muertos y ahora ataques contra casas de delincuentes que deberían estar tras las rejas.

La bronca que crece

La sensación de impunidad y descontrol es total. Los vecinos se sienten acorralados por una violencia que no para y que parece no tener freno.

Mientras tanto, la policía mantiene la custodia en la zona y busca identificar a los autores del ataque.