Además de la pesada racha de 12 encuentros sin triunfos que Boca cortó esta noche con la goleada ante Independiente Rivadavia, había otra malaria que también se terminó con la victoria en Mendoza. Miguel Ángel Russo terminó con una serie de 16 partidos sin ganar entrenando al Xeneize, que acumulaba entre su ciclo anterior y el actual.

La última sonrisa del entrenador de 69 años en el banco de Boca había sido el 27 de mayo de 2021 contra The Strongest. Pasaron en total 16 partidos: ocho en 2021, que decantaron en el despido del ex Rosario Central, Estudiantes y San Lorenzo, entre otros, y ocho en el presente ciclo. En el medio, se transformó en el DT con el peor arranque de la historia, registro de con el que superó a Mario Zanabria, que dirigió interinamente en 1984 y duró siete encuentros sin poder ganar.

La última victoria de Russo como DT de Boca

Fue en 2021 el último registro de Miguelo sentado en el banco del Xeneize festejando una victoria. Aquella noche, aún sin público porque las competencias de fútbol recién estaban saliendo de la pandemia, el cuadro azul y amarillo también se llevó una goleada a favor que, en aquel momento, aseguraba su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.