Alberto Weretilneck le bajó el tono a la interna con Pesatti y se puso al frente de la campaña

Con la interna desatada, el gobernador eligió bajar un cambio. Un día después de que Pedro Pesatti rompiera el silencio con un mensaje cargado de bronca por haber sido excluido de la lista de senadores, Alberto Weretilneck salió a responder sin levantar el tono y ratificar que la lista presentada esta mañana responde a las necesidades de la provincia en la puja entre el "centralismo contra el federalismo".

Minutos después de oficializar por redes sociales que Facundo López y Andrea Confini serán los candidatos a senadores y Juan Pablo Muena, a diputado, de Juntos Somos Río Negro, el gobernador habló con los medios. Y lo hizo con calma. Evitó confrontar y trató de encuadrar la reacción de su vice como algo “circunstancial”.

El gobernador y presidente del partido provincial que gobierna Río Negro, explicó: "Es una percepción distinta sobre una decisión que tomamos. Con el tiempo se va a ir sanando, como tantas otras veces”, en relación a las fuertes declaraciones de Pesatti, quien en redes se manifestó en contra de la estrategia de campaña y de que no sea él quien encabece la lista, por lo que se sintió "vetado por pensar distinto".

La frase no fue casual. Buscó dejar en claro que no piensa alimentar el fuego cruzado, y que, puertas adentro, el tema ya está procesado. Aunque no lo dijo, su postura fue clara: Pesatti quedó afuera por decisión política, y ahora hay que enfocarse en la campaña.

La lista, que se conoció oficialmente esa mañana, lleva como cabeza a Facundo López, el dirigente más cercano al gobernador. Lo secunda Andrea Confini, su pareja y secretaria de Energía, y completa el tridente Mabel Yahuar, ex intendenta de Los Menucos. En Diputados, el elegido es Juan Pablo Muena, y falta definir quién lo acompañará.

Weretilneck habló con la prensa después de oficializar en redes la candidatura de Facundo López, Andrea Confini y Juan Pablo Muena

Pesatti, que venía con aspiraciones a ocupar ese primer lugar en el Senado, reaccionó con dureza el martes. Habló de “veto”, dijo que lo dejaron afuera por pensar distinto, y se mostró decepcionado por lo que considera una ruptura del proyecto original.

Weretilneck no lo negó, pero le puso paños fríos. Admitió que hubo un diálogo con el vice sobre cómo encarar la elección y que “no compartieron todo”. Aunque también aclaró que las diferencias no son tan profundas como para pensar en una ruptura definitiva. “Para todos nosotros, obviamente no ha cambiado nada”, insistió.

En paralelo, anoche, antes de la oficialización, el mandatario convocó a su tropa más fiel, primero con intendentes y luego con legisladores, en reuniones virtuales. Les bajó línea: el eje de campaña estará centrado en defender a Río Negro del centralismo porteño, con una lista que representa “los intereses provinciales y no los de los partidos nacionales”.

La estrategia quedó sellada. Y con ella, también la decisión de que sea el propio Weretilneck quien vuelva a ponerse al frente del operativo electoral. Lo que está en juego es grande, y no hay margen para dejar cabos sueltos. Uno de sus soldados más obedientes es Rodrigo Buteler, quien a primera hora de hoy emitió un comunicado en redes que respalda la decisión de la presidencia del partido.

Sobre Pesatti, dejó una puerta abierta: “No voy a cambiar lo que pienso de Pedro ni lo que ha sido para Juntos. Esto no borra lo construido. Ya se va a acomodar”.

En la práctica, el mensaje fue otro: las decisiones se tomaron, los nombres están puestos, y el que no entró, tendrá que mirar desde afuera.