Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras ser descubierta transportando relojes, celulares y joyas por un valor estimado en 58 millones de pesos. El hallazgo se produjo durante un control rutinario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria a mediados de mayo.

El escaneo del equipaje reveló la presencia de monedas de oro, lo que llevó a una inspección más detallada. La empleada, identificada como María Del Carmen Patane, llevaba en su equipaje de mano y de bodega múltiples objetos de valor: ocho monedas metálicas, una pulsera y un anillo metálicos, cuatro relojes, tres cadenas y un prendedor.

Revisión de equipajes

Al ser consultada sobre la procedencia, Patane explicó que una persona le había ofrecido transportar estos objetos a cambio de una suma de dinero, pero no proporcionó más detalles sobre esa persona.

Además, en la revisión del equipaje facturado se encontraron diez celulares de la marca Apple. La acusada aseguró que llevaba los dispositivos para su reparación.

El procedimiento generó demoras en el vuelo AR-1304 con destino a Miami, Estados Unidos, y la azafata fue trasladada para que se le realizaran las actuaciones correspondientes en presencia de testigos.

Posteriormente, en un allanamiento a su domicilio, se incautaron billetes en distintas divisas que sumaron 93.920 dólares estadounidenses y 15.730 euros, lo que amplió la investigación.

La causa quedó caratulada como tentativa de contrabando y está bajo la jurisdicción del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, a cargo del juez Diego Alejandro Amarante. María Del Carmen Patane tiene 64 años y enfrenta cargos por estos hechos.