Fuerte choque en el centro de Neuquén: un taxi y un Sandero terminaron cruzados

El hecho ocurrió hace instantes en la ciudad de Neuquén, en la intersección de Sargento Cabral y Chrestia, cuando un Renault Sandero Stepway impactó contra un taxi que circulaba por la zona.

Según las primeras informaciones, el siniestro vial generó demoras en el tránsito mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritaje.

Intervención policial y control de tránsito

Personal de la Policía del Neuquén y agentes de la Dirección de Tránsito Municipal trabajan en el lugar para despejar la calzada y reorganizar la circulación vehicular. Hasta el momento no se informó sobre personas lesionadas.

Los vehículos involucrados permanecen en observación mientras se determinan las causas del impacto y las posibles responsabilidades.