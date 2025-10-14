San Marino, el país con la selección nacional ubicada en el último puesto del ranking FIFA (210°), está protagonizando una historia que desafía toda lógica en el camino hacia el Mundial 2026. A pesar de haber ganado apenas tres partidos oficiales en su historia, todos contra Liechtenstein, el pequeño estado enclavado en Italia mantiene una remota pero real posibilidad de acceder al repechaje europeo para la Copa del Mundo.

El nuevo formato de clasificación de la UEFA otorga 16 plazas para Europa: los 12 primeros de cada grupo clasifican directamente, mientras que los cuatro cupos restantes se definen en un playoff con 16 selecciones. Este playoff incluye a los 12 segundos de cada grupo eliminatorio y a los cuatro mejores ganadores de grupo de la Nations League que no hayan quedado entre los dos primeros de sus grupos eliminatorios. Aquí es donde San Marino aparece como candidato inesperado.

En la Nations League 2024-25, bajo la conducción de Roberto Cevoli, San Marino logró una hazaña inédita: ganó dos veces a Liechtenstein y empató con Gibraltar, lo que lo consagró líder de su grupo en la Liga D, la última división continental. Esto le permitió ingresar por primera vez en la historia al listado de posibles clasificados para la repesca mundialista.

Sin embargo, su sueño depende de una combinación de resultados que parece absurda. En el Grupo H de las eliminatorias UEFA, San Marino está último con 0 puntos tras 7 derrotas, 1 gol a favor y 32 en contra. Los equipos que le preceden son Austria (15 puntos), Bosnia y Herzegovina (13), Rumania (10) y Chipre (8).

El punto clave será el duelo entre Bosnia y Rumania el 15 de noviembre, en Bosnia. Si Rumania gana, sumará 13 puntos, igualando a Bosnia y superándola en la tabla. Esto aseguraría a Rumania el segundo puesto del grupo y el acceso directo a los playoffs, dejando la plaza de ganador de grupo de la Nations League vacante para San Marino.

En ese escenario, San Marino visitaría a Rumania el 18 de noviembre con la extraña necesidad de perder por goleada, para que Rumania mantenga una diferencia de gol favorable y San Marino pueda calificar a la repesca como campeón de grupo de la Nations League.

Si bien la clasificación directa al Mundial parece imposible para San Marino, esta vía le permitiría estar a solo dos partidos de la gran cita, un logro histórico para la peor selección del mundo.

Los otros ganadores de grupo de la Nations League que podrían acceder a los playoffs son Portugal, Francia, Alemania, España, República Checa, Inglaterra, Noruega, Gales, Suecia, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte y Moldavia.

Los playoffs se jugarán en marzo de 2026 en formato de semifinales y finales a partido único, donde solo el ganador de cada llave obtendrá el pasaje al Mundial.