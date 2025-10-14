El Movistar Arena fue el escenario donde Rauw Alejandro dio inicio a sus tres conciertos en Chile dentro de su 'Cosa Nuestra World Tour'. La primera presentación tuvo lugar el 13 de octubre de 2025 y continuará con funciones los días 14 y 15 del mismo mes.

La gira está inspirada en su álbum 'Cosa Nuestra', que relata la historia de Raúl Alejandro, un inmigrante puertorriqueño en Nueva York durante los años 70. Este personaje vive una existencia marcada por la vida de un gángster, estrechamente vinculado a la mafia italiana, sin perder jamás sus raíces boricuas en una época en que la salsa alcanzaba su auge gracias a la migración hacia Estados Unidos.

Mucho más que un show musical

El concierto se estructura como un musical dividido en cuatro actos, cada uno con cambios de locación y vestuario que transportan al público por distintas escenas ambientadas en Nueva York y Puerto Rico. Utilizando grandes pantallas y escenografía, se recrean espacios como parques, teatros, bares, ascensores, puentes y habitaciones, logrando una inmersión total.

Además, la puesta en escena cuenta con un cuerpo de bailarines que representan diversos personajes, junto a efectos especiales como fuegos artificiales y sonidos que simulan disparos y choques, sorprendiendo a la audiencia incluso en un recinto cerrado.

En el primer acto, se presenta a Raúl Alejandro enfrentando una persecución con un enemigo al que finalmente elimina en un choque sobre el puente de Brooklyn, lanzándolo al vacío. A partir de ese momento, una banda rival lo persigue durante todo el espectáculo. Sin embargo, la trama se complica cuando Raúl conoce a María, una joven que lo enamora y que desencadena una relación llena de atracción, deseo, amor, lujuria y caos.

Rauw Alejandro deslumbra en Movistar Arena con su gira 2025

Para quienes deseen vivir esta experiencia, las últimas entradas están disponibles en Puntoticket. Además, se recomienda asistir con un outfit inspirado en los años 70 para complementar la atmósfera del show.