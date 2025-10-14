En la primera semana de trabajo con Claudio Úbeda como entrenador principal, la noticia en Boca es la posible ausencia de Edinson Cavani para el próximo partido frente a Belgrano. El delantero uruguayo volvió a entrenarse de manera diferenciada por una molestia y esto puso en duda su participación en el encuentro en La Bombonera.

Por segundo día consecutivo, el Matador no pudo entrenar junto al resto del plantel por una molestia en la zona del psoas de su pierna derecha, donde tuvo su más reciente lesión. Aunque no se realizaron estudios médicos que confirmen un nuevo desgarro, el cuerpo técnico monitorea su evolución con atención para definir su disponibilidad. El goleador quiere estar presente tras haberse perdido los últimos tres partidos, incluyendo el partido ante Newell's, en el que estuvo en el banco de suplentes.

Mientras Cavani no se reincorpore al grupo, la dupla ofensiva del equipo seguirá constituida por Miguel Merentiel y Milton Giménez, asegurando de esta manera la continuidad del doble nueve. No obstante, si el uruguayo está para regresar, podría haber un cambio en la formación.

Velasco se pierde lo que queda de 2025

Por otra parte, Boca confirmó en sus redes que Alan Velasco sufrió una distensión en el ligamento izquierdo de la rodilla derecha y estará fuera de las canchas al menos dos meses. El extremo, que había sido titular en los últimos dos partidos, se lesionó tras un choque con Toto Belmonte en una práctica en Ezeiza y es baja confirmada para lo que queda del año.

“Nos duele por él y por el grupo. Era un chico que venía levantando mucho”, reconoció Úbeda.

Además, Boca aguarda el regreso de Leandro Paredes, líder y pieza clave del equipo. Tras participar en el amistoso de la Selección Argentina ante Puerto Rico, el mediocampista volverá a Buenos Aires y se sumará a los entrenamientos desde el miércoles por la tarde, por lo que, salvando algún inconveniente, sería titular frente a Belgrano.