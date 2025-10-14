Proponen eximir por un año las tasas comerciales en San Martín de los Andes

Un proyecto que ingresó al Concejo Deliberante de San Martín de Los Andes busca generar un alivio para los comerciantes, que gracias a esa posibilidad tendrían menos costos a la hora de proyectar nuevos emprendimientos o sostener sus inversiones en la ciudad.

La idea, justamente, es ayudarlos a sostener sus comercios o alentarlos, en un marco de bajo consumo y un contexto económico adverso.

La propuesta es de la concejal Sol Petagna (Pro) que propone una bonificación del 100% en las tasas municipales vinculadas a la habilitación e inscripción de nuevas actividades económicas en la localidad. También incluye la exención de aranceles por reinspecciones, renovaciones, anexiones de rubros, cambios de domicilio o razón social y otras modificaciones comerciales.

Ayuda para emprendedores

El proyecto de ordenanza cuenta con el acompañamiento de la concejal Paula Vives (Pro/NCN), y busca incentivar la inversión local y aliviar la carga fiscal de pequeños y medianos emprendimientos. El beneficio se aplicaría a todos los trámites iniciados a partir de la promulgación de la norma y tendría una vigencia de 12 meses, con posibilidad de ser prorrogado.

Petagna destacó que la propuesta busca “promover la formalización de nuevas actividades y sostener las existentes”, en un momento complejo que golpea con fuerza al comercio y a los servicios relacionados con el turismo. Recordó, además, que la última temporada invernal fue una de las más débiles de las últimas dos décadas, afectada por la falta de nieve y la consecuente caída en los ingresos del sector gastronómico y comercial.

La flamante opción también faculta al Ejecutivo municipal a definir los mecanismos de implementación, control y difusión de la medida, con el fin de garantizar su alcance y efectividad.