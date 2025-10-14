Daniela Celis reveló lo que sufrió Thiago Medina en el hospital: “Le explotó el…”

Todavía con la emoción a flor de piel, Daniela Celis volvió a hablar de los días más duros que vivió Thiago Medina tras el grave accidente en moto del 12 de septiembre. En una charla íntima con el streaming Patria y Familia (Luzu TV), la ex Gran Hermano recordó los momentos en los que el joven luchaba por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde permaneció internado durante 28 días, gran parte de ellos en terapia intensiva.

“Fueron 28 días de los cuales 21 estuvo en coma inducido, donde estaba su cuerpo pero no estaba él. Nunca en mi vida sentí tanto miedo”, confesó Daniela Celis, visiblemente conmovida. La influencer repasó cómo fueron esas semanas interminables en las que el parte médico cambiaba a diario y en las que solo se aferraba a la fe y al amor por sus hijas gemelas, Laia y Aimé.

En su relato, Daniela recordó que Thiago Medina ingresó consciente al hospital. “Él no recuerda nada del coma inducido. Entró al hospital consciente, hasta los 40 minutos que estuvo en el piso antes de que llegara la ambulancia también estaba consciente”, explicó. Luego, reveló un detalle estremecedor que conoció a través de un testigo del accidente. “Hablé con Raúl, cuenta que le apretaba fuerte la mano y le decía: ‘No me quiero morir, tengo dos hijas’. Me comuniqué con él y le agradecí en todos los idiomas”, contó entre lágrimas.

Según relató Daniela Celis, las primeras intervenciones médicas fueron críticas. “Le había explotado el bazo, se le explotó entero. Intervino en todos los órganos: hígado, páncreas, riñón, todos. Las primeras 24 horas las pasó bien, las siguientes 48 también evolucionó. El tercer día era como una mala y después una buena”, detalló. La recuperación, aseguró, fue un proceso lento y lleno de incertidumbre, con avances y retrocesos constantes.

La joven también recordó el momento en que Thiago Medina despertó del coma. “Venía de días de evolución y un día me dicen: ‘Hoy está despierto’. De un día para otro. Tenía los ojos abiertos, y cuando le pregunté cómo fue para él, me dijo que lo primero que pensó fue en las nenas”, relató. Esa escena, dijo, fue el punto de inflexión que marcó el comienzo de la esperanza.

Durante todo ese tiempo, Daniela Celis se apoyó en sus amigos y en su familia para sobrellevar la situación. “Fue muy feo. Todos mis amigos venían un día por semana para ayudarme con la rutina. A Juli Poggio le tocaba los domingos”, recordó con gratitud. Según contó, esa red de apoyo fue clave para mantener la calma mientras esperaba señales de mejora.

Por último, Daniela Celis destacó el rol de la fe y del acompañamiento del público. “La fe mueve montañas y realmente pasó porque hoy está bien. Se me pone la piel de gallina porque es la primera vez en mi vida que no me sentí sola. Estaba en mi casa con las dos nenas y mi mamá que es una persona grande”, cerró. Y aunque el camino de recuperación de Thiago Medina continúa, su historia se transformó en una verdadera lección de amor, esperanza y resiliencia.