Después de la derrota de Gimnasia ante Talleres en el Estadio del Bosque, se confirmó la salida de Alejandro Orfila como director técnico del equipo. La decisión, que se venía anticipando, se concretó a un día del partido y estuvo impulsada por los malos resultados y el mal funcionamiento del conjunto.

El presidente Mariano Cowen, quien hasta último momento había respaldado al entrenador, finalmente aceptó el cambio ante la presión de la situación. Actualmente, Gimnasia se encuentra a 5 puntos de disputar un partido desempate para evitar el descenso, una instancia que ya enfrentó en 2023.

Además de los resultados, la relación entre Orfila y el plantel estaba deteriorada desde hace varias fechas, con dificultades para transmitir el mensaje adecuado dentro del equipo.

La continuidad del entrenador estuvo en duda desde el inicio de la semana y finalmente este lunes se confirmó su salida. La decisión se tomó justo antes de afrontar el clásico platense, donde Gimnasia buscará revertir su racha negativa en los últimos 12 puntos del Torneo Clausura.

Tras la salida de Orfila, Fernando Zaniratto retomará el mando del equipo, tal como lo hizo anteriormente tras la partida de Marcelo Méndez y antes de la llegada de Diego Flores. Zaniratto tendrá su debut en el clásico platense, que se jugará el próximo domingo a las 15 en el Estadio UNO, enfrentando a Estudiantes.

Al terminar el partido contra Talleres, desde el club habían respondido de manera ambigua sobre la continuidad de Orfila: “No se va a ir hoy”, dijeron. Sin embargo, con el correr de las horas, la decisión final se confirmó y el equipo ya se prepara para el cambio de mando en la dirección técnica.