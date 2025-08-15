Lo buscaban por un robo en Regina y lo detuvieron en Neuquén, haciéndose pasar por su hermano barbero

Un hombre de 27 años fue arrestado en una barbería ubicada en la calle Godoy, debido a que pesaba sobre él un pedido de captura por el millonario robo a un empresario de Villa Regina.

Lo insólito es que para evadir el arresto hasta último momento fingió que se trataba de su hermano (con quien tiene un gran parecido) mostrando documentación que le pertenecía a ese familiar. Pese a eso finalmente lo detuvieron, y será trasladado a la localidad rionegrina, para que le formulen cargos por el delito que había cometido allí a principios de año.

Además, como lo que presumen que robó (junto a otros dos hombres que ya fueron arrestados) es una gran suma en efectivo, no descartan que la barbería en la que lo descubrieron esté financiada con el dinero sustraído.

Un procedimiento a pedido de la policía de Río Negro

Quien encabezó el procedimiento (que fue en la noche de ayer, el jueves 14 de agosto) fue el personal de la división recaptura de evadidos, dependiente del departamento delitos contra la propiedad y leyes especiales.

“Actuamos a pedido de la policía de Río Negro. Logramos identificar a este sujeto, que era el único que faltaba detener de los que robaron al empresario de Villa Regina. Lo más curioso es que sostuvo hasta el final que él no era el que buscábamos. Se hizo pasar por su hermano hasta que no le quedó más que aceptar que estaba mintiendo” explicó, en diálogo con Mejor Informado, el subcomisario Marcelo Aquito.

“Ahora, será trasladado” finalizó Aquito.