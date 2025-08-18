Secuestraron armas, drogas y televisores robados tras un allanamiento en un barrio de Neuquén

La Policía del Neuquén realizó un allanamiento en Neuquén capital, específicamente en el barrio Mariano Moreno, donde se secuestraron armas, municiones y drogas. El procedimiento se originó a partir de una denuncia por amenazas calificadas con uso de arma de fuego y tenencia ilegal, dispuesta por la Justicia provincial.

Según la investigación, un vecino denunció disparos y manifestó que la vivienda era utilizada para el acopio de objetos robados. Durante la declaración, la víctima detalló situaciones de intimidación con armas y aportó datos que derivaron en el operativo. Esto motivó la orden judicial que permitió ingresar al inmueble ubicado en Pasaje Piñeiro.

En el lugar, los uniformados secuestraron una pistola calibre 40, cargadores con municiones, cartuchos de escopeta y proyectiles calibre 357. Además, se incautaron televisores robados de 43 y 50 pulgadas, los cuales quedaron a disposición de la Justicia provincial. Todo el material hallado fue trasladado como evidencia para continuar con la investigación.

De manera paralela, intervino el Departamento Antinarcóticos, que incautó 35 gramos de clorhidrato de cocaína, junto con 4,2 gramos de cannabis sativa. Los estupefacientes fueron puestos a disposición del poder judicial, en el marco de la causa que también investiga el presunto microtráfico en el sector. Las actuaciones continúan para determinar responsabilidades penales.

Este tipo de procedimientos policiales forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno provincial, que busca combatir el microtráfico y reforzar la prevención del delito. Para ello, se han incorporado efectivos, jerarquizado la fuerza y dotado de nuevas herramientas a la Policía neuquina en su tarea cotidiana.