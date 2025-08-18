Decomisan 200 kilos de carne sin condiciones sanitarias en Centenario

Cerca de 200 kilos de carne fueron decomisados en la ciudad de Centenario durante un procedimiento conjunto llevado adelante por el Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa) —dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria de Neuquén—, la Policía provincial, el Senasa y el área de Bromatología, Comercio y Tránsito municipal.

El operativo se realizó en la calle Ingeniero Luis Alonso, donde los inspectores detectaron un vehículo que trasladaba cortes con hueso, sin hueso y chacinados sin cumplir con las condiciones sanitarias establecidas.

Pérdida de la cadena de frío

Durante la fiscalización, los agentes constataron la pérdida de la cadena de frío mediante controles de temperatura. Además, verificaron que la carga no contaba con el amparo sanitario ni la documentación obligatoria para su transporte y comercialización.

El gerente de Cippa, Andrés Piotti López, indicó que estas irregularidades “ponen en riesgo la inocuidad del producto” y remarcó que el decomiso es una medida necesaria para prevenir consecuencias en la salud pública.

Refuerzo de controles provinciales

Piotti López subrayó que los operativos son parte de la decisión del Gobierno de Neuquén de fortalecer los controles de alimentos en distintos puntos de la provincia. “Estas acciones son posibles gracias al trabajo conjunto con Senasa, áreas municipales y la Policía del Neuquén. Vamos a continuar con inspecciones para garantizar la trazabilidad de los alimentos y proteger a los consumidores”, señaló.

El procedimiento también incluyó controles sobre productos frutihortícolas de origen prohibido o con restricciones sanitarias, que no pueden comercializarse en la provincia por representar riesgos para la salud.

Antecedente reciente en Senillosa

El pasado jueves se habían decomisado 890 kilos de carne en Senillosa, también transportada sin la documentación sanitaria correspondiente ni habilitación para el traslado de sustancias alimenticias.