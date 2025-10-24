El Auditorio Municipal se llena de humor con la obra de títeres "Protocolo Constantinopla”

Este sábado a las 18, el Auditorio Municipal “Confluencia Viva” será escenario de “Protocolo Constantinopla”, una comedia de títeres que combina humor, teatro e ingenio para toda la familia. La obra, protagonizada por Rocío Goñi y Fernando Ávila, sigue las desopilantes peripecias de dos espías torpes en una misión imposible, inspirándose en el cine de espionaje clásico y en los cómicos del siglo XX. Con una duración de 45 minutos, la actividad es apta para todo público, recomendada a partir de 5 años. La entrada es libre y gratuita.

En diálogo con el programa "La noche cae, la radio se enciende" que se emite por AM550, Rocío Goñi se mostró muy entusiasmada por la presentación: “Es una propuesta para disfrutar en familia, con mucho humor y creatividad. Nos encanta poder acercar el teatro de títeres al público neuquino en un espacio tan lindo como el auditorio”, destacó la artista.

Con una duración de 45 minutos y apta para todo público, recomendada a partir de los 5 años, "Protocolo Constantinopla" está inspirada en el cine de espionaje clásico y en el humor de los grandes cómicos del siglo XX, ofreciendo una experiencia teatral dinámica y llena de imaginación. La función se desarrollará en el Auditorio Municipal “Confluencia Viva”, con acceso por la escalera al primer subsuelo del Palacio Municipal, y contará con entrada libre y gratuita. Una oportunidad ideal para disfrutar una tarde de risas, títeres y teatro, con la calidad artística que caracteriza a las producciones locales.