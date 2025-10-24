Sumido en un muy mal presente, Independiente se sacó la mufa y goleó 3-0 a Platense en el Estadio Libertadores de América en el partido pendiente de la fecha 6 del Torneo Clausura. El encuentro, aplazado por la suspensión que APreViDe aplicó tras los incidentes en el duelo ante Universidad de Chile, significó que el Rojo sume su primer triunfo en lo que va del certamen y evite la eliminación, aunque depende de otros resultados en la próxima jornada. Gabriel Ávalos, Felipe Loyola y Lautaro Millán, los goleadores de la primera victoria de los de Avellaneda desde julio de este año.

Pasaron nada menos que 15 partidos, en lo que fue una de las peores rachas sin ganar de su historia, para que Independiente pueda sumar de a tres. En medio de un ambiente marcado por el recibimiento hostil de los hinchas a los futbolistas del Rojo, un gol promediando la primera parte de Ávalos, suspenso mediante por la revisión del VAR, estableció la ventaja para los de Gustavo Quinteros. Ya en la segunda mitad, el conjunto de Avellaneda tuvo un arranque dubitativo pero el 2-0 de Loyola, de buen ingreso, calmó las aguas. En el final, Millán, uno de los destacados, cerró la victoria.

Desahogo total para un Rojo que había caído en desgracia y, aunque su gente festejó tibiamente porque aún sigue muy disconforme con el equipo, que sigue último en la Zona B pero al menos la tarde del Libertadores de América le sirvió para volver a ganar, que Quinteros se anote el primer triunfo después de cinco encuentros al mando tras su llegada y evitar, al menos hasta la próxima fecha, la eliminación en el Torneo Clausura.

Independiente 3-0 Platense, los goles

A los 25 minutos, el Rojo abrió el marcador con una jugada no exenta de polémica. Luego del centro de Santiago Montiel, una serie de rebotes terminó con Gabriel Ávalos empujando la pelota adentro desde el piso. A pesar del grito, desde el VAR revisaron la acción porque el paraguayo parecía estar por delante del arquero Federico Losas, último hombre que habilitaba en la acción. Después de varios minutos, llegó el aviso para el árbitro Luis Lobo Medina, que determinó que el tanto valía.

En la segunda parte, Independiente aumentó la ventaja con una muy buena jugada colectiva, aunque nuevamente tuvo suspenso por parte del VAR. Felipe Loyola, que había ingresado hace minutos, cabeceó a la red un centro de Montiel y puso el 2-0, sin embargo en un principio el juez de línea cobró offside. No obstante, y tras una revisión del VAR, se comprobó que el chileno no estaba adelantado en el inicio de la jugada y el tanto subió al marcador.

Ya sobre el final, uno de los mejores del partido rubricó el triunfo con su merecido tanto. Lautaro Millán se fue directo al área después de un muy buen pase al espacio de Iván Marcone y, ante la salida de Losas, definió con un remate cruzado para convertir en goleada la victoria de un Independiente que por fin encontró la victoria y el desahogo en el Torneo Clausura.

Formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomonaco, Sebastián Valdéz, Jonathan De Irastorza; Rodrigo Cedres, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Ignacio Pusseto.

Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Gonzalo Goñi, Oscar Salomon, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera, Guido Mainero; Mauro Luna Diale, Ignacio Schor y Ronaldo Martínez.



Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Luis Lobo Medina.

La previa

El Rojo atraviesa un momento crítico: no gana desde julio y acumula 15 partidos sin victorias. No ganar hoy significaría la eliminación definitiva del Torneo Clausura a tres fechas del cierre. De cara al partido, Gustavo Quinteros tendrá las bajas de Federico Vera y Milton Valenzuela por sendas lesiones, pero la buena noticia para el entrenador es que Santiago Montiel podrá volver tras su suspensión.

Platense, campeón del Apertura, también busca recuperar terreno para ilusionarse con los playoffs. El equipo de Cristian “Kily” González no pudo sostener su gran primer semestre y por ahora está afuera de los octavos, acumulando cinco partidos sin victorias. El Calamar se ubica 13° con 11 puntos, a cuatro de Atlético Tucumán, que es el último que está entrando.